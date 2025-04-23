Сакс назвал Крым самой легкой уступкой для Зеленского
Инвестор Сакс: Зеленскому будет легко отказаться от притязаний на Крым
© AP Photo / Ben CurtisДэвид Сакс
© AP Photo / Ben Curtis
Дэвид Сакс. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, заявил в соцсети X, что Владимиру Зеленскому будет легко отказаться от притязаний на Крым по ряду причин, включая то, что подавляюще русское население полуострова хочет оставаться в России, а у ВСУ нет шансов на его военный захват.
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"Крым должен стать самой легкой уступкой для Зеленского, потому что, во-первых, он был частью России в течение последнего десятилетия. Во-вторых, подавляющее большинство его населения - этнические русские, которые (как показывают западные опросы) хотят быть частью России. В-третьих, у Украины нет военного способа вернуть его. Катастрофическое летнее контрнаступление 2023 года ясно это показало", - написал Сакс.
По мнению миллиардера, если Зеленский не признает этого, то сделка с ним невозможна. Сакс утверждает, что в таких обстоятельствах, госсекретарь США Марко Рубио был прав в том, что отказался от встречи с украинской делегацией в Лондоне.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.