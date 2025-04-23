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Аксенов предупредил о блокировке прибрежной зоны на юге Крыма
Аксенов предупредил о блокировке прибрежной зоны на юге Крыма - РИА Новости, 23.04.2025
Аксенов предупредил о блокировке прибрежной зоны на юге Крыма
В Крыму в рамках учений в четверг будет заблокирована прибрежная зона от Феодосии до ялтинского поселка Форос, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:01:00+03:00
2025-04-23T17:01:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. В Крыму в рамках учений в четверг будет заблокирована прибрежная зона от Феодосии до ялтинского поселка Форос, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Завтра, 24 апреля, подразделениями территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур будут проводиться большие учения, направленные, в первую очередь, на предупреждение высадки диверсионных групп в зоне от города Феодосии до поселка Фороса. Будет блокирован полностью весь район прибрежный, будут проводиться досмотровые мероприятия в полном объеме", - сказал Аксенов.Глава Крыма призвал население соблюдать спокойствие и оказывать содействие силовикам.
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феодосия, форос, сергей аксенов (политик), россия, республика крым
Феодосия, Форос, Сергей Аксенов (политик), Россия, Республика Крым
Аксенов предупредил о блокировке прибрежной зоны на юге Крыма
Аксенов: в рамках учений будет блокирована прибрежная зона от Феодосии до Фороса