https://ria.ru/20250423/krym-2013004475.html

Аксенов предупредил о блокировке прибрежной зоны на юге Крыма

Аксенов предупредил о блокировке прибрежной зоны на юге Крыма - РИА Новости, 23.04.2025

Аксенов предупредил о блокировке прибрежной зоны на юге Крыма

В Крыму в рамках учений в четверг будет заблокирована прибрежная зона от Феодосии до ялтинского поселка Форос, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:01:00+03:00

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2025-04-23T17:01:00+03:00

феодосия

форос

сергей аксенов (политик)

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. В Крыму в рамках учений в четверг будет заблокирована прибрежная зона от Феодосии до ялтинского поселка Форос, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Завтра, 24 апреля, подразделениями территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур будут проводиться большие учения, направленные, в первую очередь, на предупреждение высадки диверсионных групп в зоне от города Феодосии до поселка Фороса. Будет блокирован полностью весь район прибрежный, будут проводиться досмотровые мероприятия в полном объеме", - сказал Аксенов.Глава Крыма призвал население соблюдать спокойствие и оказывать содействие силовикам.

https://ria.ru/20250317/krym-2005403101.html

феодосия

форос

россия

республика крым

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феодосия, форос, сергей аксенов (политик), россия, республика крым