https://ria.ru/20250423/kreml-2012949219.html

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о признании Крыма

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о признании Крыма - РИА Новости, 23.04.2025

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о признании Крыма

Комментируя слова Владимира Зеленского о возможном юридическом признании Крыма, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что возможные... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:40:00+03:00

2025-04-23T12:40:00+03:00

2025-04-23T13:46:00+03:00

украина

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Комментируя слова Владимира Зеленского о возможном юридическом признании Крыма, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что возможные элементы урегулирования конфликта на Украине не будут обсуждаться публично. "Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично, поэтому никаких комментариев, каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что что "де-факто" Украина примет потерю Крыма, но "де-юре" этого не произойдет.

https://ria.ru/20250317/smi-2005597601.html

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россия

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Варвара Скокшина

украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире