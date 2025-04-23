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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о признании Крыма
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о признании Крыма - РИА Новости, 23.04.2025
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о признании Крыма
Комментируя слова Владимира Зеленского о возможном юридическом признании Крыма, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что возможные... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:40:00+03:00
2025-04-23T12:40:00+03:00
2025-04-23T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Комментируя слова Владимира Зеленского о возможном юридическом признании Крыма, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что возможные элементы урегулирования конфликта на Украине не будут обсуждаться публично. "Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично, поэтому никаких комментариев, каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что что "де-факто" Украина примет потерю Крыма, но "де-юре" этого не произойдет.
https://ria.ru/20250317/smi-2005597601.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о признании Крыма
Песков: элементы урегулирования конфликта на Украине не будут обсуждать публично