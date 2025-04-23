Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о признании Крыма - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 23.04.2025 (обновлено: 13:46 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/kreml-2012949219.html
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о признании Крыма
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о признании Крыма - РИА Новости, 23.04.2025
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о признании Крыма
Комментируя слова Владимира Зеленского о возможном юридическом признании Крыма, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что возможные... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:40:00+03:00
2025-04-23T13:46:00+03:00
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4df50a3167c7a42abd755a2c934e66f3.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Комментируя слова Владимира Зеленского о возможном юридическом признании Крыма, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что возможные элементы урегулирования конфликта на Украине не будут обсуждаться публично. "Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично, поэтому никаких комментариев, каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что что "де-факто" Украина примет потерю Крыма, но "де-юре" этого не произойдет.
https://ria.ru/20250317/smi-2005597601.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_096516c4f5aa1804388936e36a1add44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о признании Крыма

Песков: элементы урегулирования конфликта на Украине не будут обсуждать публично

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Комментируя слова Владимира Зеленского о возможном юридическом признании Крыма, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что возможные элементы урегулирования конфликта на Украине не будут обсуждаться публично.
"Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично, поэтому никаких комментариев, каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что что "де-факто" Украина примет потерю Крыма, но "де-юре" этого не произойдет.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
США могут признать Крым российским в рамках сделки по Украине, сообщили СМИ
17 марта, 21:38
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала