Рейтинг@Mail.ru
Красная горка 2025: какого числа праздник у православных в России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:55 23.04.2025 (обновлено: 16:00 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/krasnaya_gorka-1866664782.html
Красная горка-2025: когда отмечается, традиции, приметы и запреты
Красная горка 2025: какого числа праздник у православных в России
Красная горка-2025: когда отмечается, традиции, приметы и запреты
Красная горка, или Антипасха, приходится на первое воскресенье после православной Пасхи. Когда появился праздник и на какое число выпадает в 2025 году, суть и... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:55:00+03:00
2025-04-23T16:00:00+03:00
религиозные праздники
россия
антипасха
православие
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866675783_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3327b3992bc42e732f8dcb0ec5cd1941.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Красная горка, или Антипасха, приходится на первое воскресенье после православной Пасхи. Когда появился праздник и на какое число выпадает в 2025 году, суть и традиции торжества, почему такое название, церковные каноны и народные обычаи — в материале РИА Новости.Красная горка-2025Следующее воскресенье после Пасхи называют Антипасхой (напротив Пасхи), Фоминой неделей, Красной горкой. По церковной традиции Антипасха празднуется с такой же светлой радостью, как и Пасха: в храмах последний раз служат литургию в пасхальном обряде, а тексты богослужений посвящены событию Воскресения Христова и апостолу Фоме. Народное название праздника – Красная горка – восходит к языческим временам и в первую очередь касается бога солнца Ярилы. За время своего существования он значительно трансформировался, однако суть этого праздника неизменна – люди радуются приходу весны и обновлению природы.Какого числа в РоссииУ Красной горки нет фиксированной даты, так как она зависит от наступления Пасхи. В 2025 праздник приходится на воскресенье 27 апреля. Суть и историяИстория появления Красной горки уходит корнями в далекое прошлое. Считается, что зародился он еще в дохристианской Руси. Назвали праздник Красной горкой так как "красный" в старину – "красивый", а "горка", потому что гуляния устраивали на возвышенностях, которые в это время уже успевали просохнуть от талого снега.У многих народов горы считались местом обитания богов и в то же время естественной границей обитания племени. Историк и религиовед Анна Бахтиярова отмечает, что холмы и горы у славян были местами ритуальными, до прихода христианства на них располагались идолы. Им приносили жертвы и жгли костры. Позднее на месте славянских капищ на горах стали возводить храмы.В православном календаре этот день обозначен как Антипасха. Но приставка "анти" в названии не противопоставляет этот праздник Пасхе, а означает "подобно", т.е. повторение Пасхи, возвращение к главному православному торжеству."Название же Фомина неделя происходит от имени апостола Фомы. После своего воскресения Христос явился своим ученикам, но Фомы с ними не было. Когда апостолы рассказали Фоме о том, что говорили с воскресшим Христом, он ответил им: "не поверю пока сам не увижу ран Его от гвоздей и не вложу руку свою в раны Его". Через неделю после Своего воскресения Христос явился апостолу Фоме со словами: "подай руку твою Фома и вложи в раны мои. И не будь неверующим, но верующим". Отсюда, кстати, и взято крылатое выражение "Фома неверующий"", – поясняет Анна Бахтиярова.Традиции и обычаиПраздновать Красную горку принято с размахом, устраивать шумные гуляния с песнями и танцами, красить яйца в зеленый и желтый цвет, накрывать богатый стол с угощениями.Что делают и как правильно провести праздникЭксперт рассказывает, что в этот день было принято катать крашенные яйца с горки. Начало этому обычаю было положено еще в славянском язычестве, где яйцо было символом жизни. "Катание яйца – символическое оплодотворение земли после зимы. Позднее этот обряд стал носить развлекательный характер: молодежь гадала, если яйцо прокатилось ровно и не разбилось – владельца ожидают счастье и удача. Ещё позднее стали катать ради забавы, у кого дальше укатилось, тот и победил. Или чьё яйцо стукнулось о другое, тот забирает оба яйца", – говорит Анна Бахтиярова.Еще одним из обычаев этого праздничного дня был призыв весны. Молодые люди старались одеться понаряднее и на высоком месте встречали рассвет, водили хороводы. А затем продолжали гулянья на улице, с танцами и играми. Это были своего рода смотрины потенциальных невест и женихов.По традиции, продолжая пасхальные обычаи, следует на Красную горку накрывать богатый стол, где обязательно должны присутствовать крашеные яйца зеленого и желтого оттенка, символизирующие пробуждение природы, творожная пасха и кулич. Хозяйки пекут на праздник домашний хлеб, пироги и блины.Что нельзя делатьСуществует немало примет и поверий, связанных с Красной горкой. Вот некоторые из них:Популярные вопросыДуховенство на Красную горку рекомендует воздержаться от посещения кладбища.По христианской традиции посещение и уборку могил, поминки устраивают во вторник после Пасхи — на Радоницу. Однако помянуть родственников и близких людей можно и на Антипасху.По словам Анны Бахтияровой, начиная с этого воскресенья народ посещал кладбища, принося туда крашеные яйца и сладости, возвещая умершим весть о воскресении Христа."С Красной горки начиналась пора свадеб. Пост окончен, а посевные работы ещё не начались. В это короткое время и проходила череда предстрадных свадеб, сватовства и заигрышей", – говорит религиовед.Именно в этот период после перерыва на время поста возобновляют и венчания. Ходила даже такая поговорка: "Кто на Красную горку женится, вовек не разведется".Можно креститься в любой день по желанию, однако на дни больших церковных праздников священнослужители могут быть сильно заняты, поэтому следует заранее спланировать день и подготовиться к таинству крещения.
https://ria.ru/20250421/kak-pokrasit-yaytsa-1857066132.html
https://ria.ru/20250408/verbnaya-1931078113.html
https://ria.ru/20250421/kalendar-1984676783.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866675783_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f2364b52004d89bd92a6bb5f106df170.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религиозные праздники, россия, антипасха, православие
Религиозные праздники, Россия, Антипасха, Православие, Религия
Красная горка-2025: когда отмечается, традиции, приметы и запреты
Можно ли ходить на кладбище
Духовенство на Красную горку рекомендует воздержаться от посещения кладбища. <a href=\"https://ria.ru/20250423/krasnaya_gorka-1866664782.html?qapage\" >Еще</a>
Можно ли играть свадьбу
\"С Красной горки начиналась пора свадеб. Пост окончен, а посевные работы ещё не начались. В это короткое время и проходила череда предстрадных свадеб, сватовства и заигрышей\", – говорит религиовед. <a href=\"https://ria.ru/20250423/krasnaya_gorka-1866664782.html?qapage\" >Еще</a>
Крестят ли ребенка
Можно креститься в любой день по желанию, однако на дни больших церковных праздников священнослужители могут быть сильно заняты, поэтому следует заранее спланировать день и подготовиться к таинству крещения. <a href=\"https://ria.ru/20250423/krasnaya_gorka-1866664782.html?qapage\" >Еще</a>

Красная горка-2025: когда отмечается, традиции, приметы и запреты

© iStock.com / Aleksandr GolubevСвечи в православной церкви
Свечи в православной церкви - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© iStock.com / Aleksandr Golubev
Свечи в православной церкви
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Красная горка, или Антипасха, приходится на первое воскресенье после православной Пасхи. Когда появился праздник и на какое число выпадает в 2025 году, суть и традиции торжества, почему такое название, церковные каноны и народные обычаи — в материале РИА Новости.

Красная горка-2025

Следующее воскресенье после Пасхи называют Антипасхой (напротив Пасхи), Фоминой неделей, Красной горкой. По церковной традиции Антипасха празднуется с такой же светлой радостью, как и Пасха: в храмах последний раз служат литургию в пасхальном обряде, а тексты богослужений посвящены событию Воскресения Христова и апостолу Фоме. Народное название праздника – Красная горка – восходит к языческим временам и в первую очередь касается бога солнца Ярилы. За время своего существования он значительно трансформировался, однако суть этого праздника неизменна – люди радуются приходу весны и обновлению природы.
Как покрасить яйца - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Как покрасить яйца к Пасхе: традиционные и оригинальные способы
21 апреля, 16:05

Какого числа в России

У Красной горки нет фиксированной даты, так как она зависит от наступления Пасхи. В 2025 праздник приходится на воскресенье 27 апреля.

Суть и история

История появления Красной горки уходит корнями в далекое прошлое. Считается, что зародился он еще в дохристианской Руси. Назвали праздник Красной горкой так как "красный" в старину – "красивый", а "горка", потому что гуляния устраивали на возвышенностях, которые в это время уже успевали просохнуть от талого снега.
У многих народов горы считались местом обитания богов и в то же время естественной границей обитания племени. Историк и религиовед Анна Бахтиярова отмечает, что холмы и горы у славян были местами ритуальными, до прихода христианства на них располагались идолы. Им приносили жертвы и жгли костры. Позднее на месте славянских капищ на горах стали возводить храмы.
Вербная неделя - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Вербная неделя в 2025 году: история и традиции
8 апреля, 13:57
В православном календаре этот день обозначен как Антипасха. Но приставка "анти" в названии не противопоставляет этот праздник Пасхе, а означает "подобно", т.е. повторение Пасхи, возвращение к главному православному торжеству.
"Название же Фомина неделя происходит от имени апостола Фомы. После своего воскресения Христос явился своим ученикам, но Фомы с ними не было. Когда апостолы рассказали Фоме о том, что говорили с воскресшим Христом, он ответил им: "не поверю пока сам не увижу ран Его от гвоздей и не вложу руку свою в раны Его". Через неделю после Своего воскресения Христос явился апостолу Фоме со словами: "подай руку твою Фома и вложи в раны мои. И не будь неверующим, но верующим". Отсюда, кстати, и взято крылатое выражение "Фома неверующий"", – поясняет Анна Бахтиярова.

Традиции и обычаи

© Public domain Дети, катающие пасхальные яйца. Художник Николай Кошелев
Дети, катающие пасхальные яйца. Художник Николай Кошелев - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Public domain
Дети, катающие пасхальные яйца. Художник Николай Кошелев
Праздновать Красную горку принято с размахом, устраивать шумные гуляния с песнями и танцами, красить яйца в зеленый и желтый цвет, накрывать богатый стол с угощениями.

Что делают и как правильно провести праздник

Эксперт рассказывает, что в этот день было принято катать крашенные яйца с горки. Начало этому обычаю было положено еще в славянском язычестве, где яйцо было символом жизни. "Катание яйца – символическое оплодотворение земли после зимы. Позднее этот обряд стал носить развлекательный характер: молодежь гадала, если яйцо прокатилось ровно и не разбилось – владельца ожидают счастье и удача. Ещё позднее стали катать ради забавы, у кого дальше укатилось, тот и победил. Или чьё яйцо стукнулось о другое, тот забирает оба яйца", – говорит Анна Бахтиярова.
Еще одним из обычаев этого праздничного дня был призыв весны. Молодые люди старались одеться понаряднее и на высоком месте встречали рассвет, водили хороводы. А затем продолжали гулянья на улице, с танцами и играми. Это были своего рода смотрины потенциальных невест и женихов.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Православный календарь на 2025 год: праздники, посты и памятные даты
21 апреля, 16:37
По традиции, продолжая пасхальные обычаи, следует на Красную горку накрывать богатый стол, где обязательно должны присутствовать крашеные яйца зеленого и желтого оттенка, символизирующие пробуждение природы, творожная пасха и кулич. Хозяйки пекут на праздник домашний хлеб, пироги и блины.

Что нельзя делать

Существует немало примет и поверий, связанных с Красной горкой. Вот некоторые из них:
  • Считалось дурной приметой на Красную горку сидеть дома – это сулило молодой девушке или парню несчастливый брак или вовсе одиночество.
  • Нельзя в этот день грустить и плакать, иначе круглый год неприятности будут преследовать.
  • Не стоит на Красную горку выполнять тяжелую домашнюю работу и копаться в почве. Считается, что земля празднует свое возрождение и беспокоить ее не стоит.
  • На праздник нельзя надевать старую одежду, принято наряжаться и рекомендуется надевать красные вещи, чтобы привлечь в жизнь богатство и удачу.
  • Следует устраивать пышные застолья, но вот выбрасывать недоеденную еду ни в коем случае нельзя, лучше отдать ее животным и птицам, чтобы избежать болезней
  • Влюбленные и супруги Красную горку должны провести вместе, если праздник пройдет порознь, они могут расстаться в будущем.
  • Если в этот день приснится умерший родственник — это сулит удачу в делах, крепкое здоровье.
  • Теплый вечер и тихая безветренная ночь на Красную горку обещает жаркое и сухое лето, а вот пасмурный день — холодное и дождливое.

Популярные вопросы

Задать вопросВопрос:
Можно ли ходить на кладбище
Ответ:
Духовенство на Красную горку рекомендует воздержаться от посещения кладбища.
По христианской традиции посещение и уборку могил, поминки устраивают во вторник после Пасхи — на Радоницу. Однако помянуть родственников и близких людей можно и на Антипасху.
По словам Анны Бахтияровой, начиная с этого воскресенья народ посещал кладбища, принося туда крашеные яйца и сладости, возвещая умершим весть о воскресении Христа.
Задать вопросВопрос:
Можно ли играть свадьбу
Ответ:
"С Красной горки начиналась пора свадеб. Пост окончен, а посевные работы ещё не начались. В это короткое время и проходила череда предстрадных свадеб, сватовства и заигрышей", – говорит религиовед.
Именно в этот период после перерыва на время поста возобновляют и венчания. Ходила даже такая поговорка: "Кто на Красную горку женится, вовек не разведется".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТоржественные регистрации брака на Московской канатной дороге
Торжественные регистрации брака на Московской канатной дороге - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Торжественные регистрации брака на Московской канатной дороге
Задать вопросВопрос:
Крестят ли ребенка
Ответ:
Можно креститься в любой день по желанию, однако на дни больших церковных праздников священнослужители могут быть сильно заняты, поэтому следует заранее спланировать день и подготовиться к таинству крещения.
© iStock.com / Sviatlana LazarenkaКрещение ребенка
Крещение ребенка - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© iStock.com / Sviatlana Lazarenka
Крещение ребенка
Еще по темеВрач рассказала, как отличить аллергию от ОРВИПатриарх Сербский Порфирий подарил Путину пасхальное яйцоПутин поздравил патриарха Сербского с ПасхойКак покрасить яйца на Пасху в вине: пошаговая инструкцияКак покрасить яйца к Пасхе: традиционные и оригинальные способы
 
РелигияРелигиозные праздникиРоссияАнтипасхаПравославие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала