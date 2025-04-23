https://ria.ru/20250423/korolev-2012974061.html

Фестиваль "Город танцует в парках" откроется в Королеве 17 мая

Фестиваль "Город танцует в парках" откроется в Королеве 17 мая - РИА Новости, 23.04.2025

Фестиваль "Город танцует в парках" откроется в Королеве 17 мая

Московский областной фестиваль современного танца "Город танцует в парках" в этом году откроется 17 мая федеральным концертом на сцене Центрального городского... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:19:00+03:00

2025-04-23T15:19:00+03:00

2025-04-23T15:19:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Московский областной фестиваль современного танца "Город танцует в парках" в этом году откроется 17 мая федеральным концертом на сцене Центрального городского парка Королева, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Участники всероссийского этапа получат дипломы лауреата I, II и III степени. Танцоры из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива и солиста с 18 мая по 28 июня. Оценивать выступления будут актер и хореограф Егор Дружинин, хореограф, танцовщик, театральный режиссер Александр Могилев, танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова, танцовщик и хореограф Леша Карпенко, танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава. В этом году в конкурсной программе будет представлено две номинации: "Танцевальный коллектив" и "Индивидуальный исполнитель". К участию приглашаются танцоры от 10 до 14 и от 15 до 35 лет. Подать заявку на участие можно на официальном сайте до 23 апреля 2025 года включительно. Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов. Лучших танцоров ждут призы от членов жюри.

https://ria.ru/20250423/podmoskove-2012970411.html

https://ria.ru/20250422/biblionoch-2012814829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

королев, московская область (подмосковье), егор дружинин