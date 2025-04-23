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Фестиваль "Город танцует в парках" откроется в Королеве 17 мая - РИА Новости, 23.04.2025
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Новости Подмосковья
 
15:19 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/korolev-2012974061.html
Фестиваль "Город танцует в парках" откроется в Королеве 17 мая
Фестиваль "Город танцует в парках" откроется в Королеве 17 мая - РИА Новости, 23.04.2025
Фестиваль "Город танцует в парках" откроется в Королеве 17 мая
Московский областной фестиваль современного танца "Город танцует в парках" в этом году откроется 17 мая федеральным концертом на сцене Центрального городского... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:19:00+03:00
2025-04-23T15:19:00+03:00
новости подмосковья
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Московский областной фестиваль современного танца "Город танцует в парках" в этом году откроется 17 мая федеральным концертом на сцене Центрального городского парка Королева, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Участники всероссийского этапа получат дипломы лауреата I, II и III степени. Танцоры из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива и солиста с 18 мая по 28 июня. Оценивать выступления будут актер и хореограф Егор Дружинин, хореограф, танцовщик, театральный режиссер Александр Могилев, танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова, танцовщик и хореограф Леша Карпенко, танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава. В этом году в конкурсной программе будет представлено две номинации: "Танцевальный коллектив" и "Индивидуальный исполнитель". К участию приглашаются танцоры от 10 до 14 и от 15 до 35 лет. Подать заявку на участие можно на официальном сайте до 23 апреля 2025 года включительно. Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов. Лучших танцоров ждут призы от членов жюри.
https://ria.ru/20250423/podmoskove-2012970411.html
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королев, московская область (подмосковье), егор дружинин
Новости Подмосковья, Королев, Московская область (Подмосковье), Егор Дружинин
Фестиваль "Город танцует в парках" откроется в Королеве 17 мая

Фестиваль "Город танцует в парках" откроется в подмосковном Королеве 17 мая

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиФестиваль "Город танцует в парках"
Фестиваль Город танцует в парках - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Фестиваль "Город танцует в парках"
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Московский областной фестиваль современного танца "Город танцует в парках" в этом году откроется 17 мая федеральным концертом на сцене Центрального городского парка Королева, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Участники всероссийского этапа получат дипломы лауреата I, II и III степени. Танцоры из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива и солиста с 18 мая по 28 июня.
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Оценивать выступления будут актер и хореограф Егор Дружинин, хореограф, танцовщик, театральный режиссер Александр Могилев, танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова, танцовщик и хореограф Леша Карпенко, танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава.
В этом году в конкурсной программе будет представлено две номинации: "Танцевальный коллектив" и "Индивидуальный исполнитель". К участию приглашаются танцоры от 10 до 14 и от 15 до 35 лет. Подать заявку на участие можно на официальном сайте до 23 апреля 2025 года включительно.
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22 апреля, 18:28
Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов. Лучших танцоров ждут призы от членов жюри.
 
Новости ПодмосковьяКоролевМосковская область (Подмосковье)Егор Дружинин
 
 
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