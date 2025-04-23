Президент Чехии призвал к компромиссу для достижения мира на Украине
Президент Чехии Павел: для достижения мира на Украине необходим компромисс
© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 23 апр – РИА Новости. Для достижения мира на Украине необходим компромисс, однако он не должен быть ультиматумом для Киева, заявил в среду президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит агентство ЧТК.
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"Для достижения мира (на Украине – ред.) необходим компромисс. Однако компромисс не должен быть выполнением ультиматума для Украины. Поэтому, когда США выступили с лозунгом "Мир через силу", я посчитал это теми действиями, которые могут вести к цели", - заявил Павел журналистам в среду во время посещения Краловеградецкого края (на востоке страны).
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.