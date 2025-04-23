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Президент Чехии призвал к компромиссу для достижения мира на Украине - РИА Новости, 23.04.2025
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22:47 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/kompromiss-2013060961.html
Президент Чехии призвал к компромиссу для достижения мира на Украине
Президент Чехии призвал к компромиссу для достижения мира на Украине - РИА Новости, 23.04.2025
Президент Чехии призвал к компромиссу для достижения мира на Украине
Для достижения мира на Украине необходим компромисс, однако он не должен быть ультиматумом для Киева, заявил в среду президент Чехии Петр Павел, слова которого... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:47:00+03:00
2025-04-23T22:47:00+03:00
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ПРАГА, 23 апр – РИА Новости. Для достижения мира на Украине необходим компромисс, однако он не должен быть ультиматумом для Киева, заявил в среду президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит агентство ЧТК. "Для достижения мира (на Украине – ред.) необходим компромисс. Однако компромисс не должен быть выполнением ультиматума для Украины. Поэтому, когда США выступили с лозунгом "Мир через силу", я посчитал это теми действиями, которые могут вести к цели", - заявил Павел журналистам в среду во время посещения Краловеградецкого края (на востоке страны). Павел, как отмечает агентство ЧТК, пожаловался на то, что, по его словам, гораздо большее давление со стороны США на Украину, чем на Россию. По мнению Павела, возможные территориальные уступки со стороны Украины должны носить временный характер. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250423/peskov-2013050313.html
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в мире, украина, сша, россия, петр павел, владимир путин, оон, чехия
В мире, Украина, США, Россия, Петр Павел, Владимир Путин, ООН, Чехия
Президент Чехии призвал к компромиссу для достижения мира на Украине

Президент Чехии Павел: для достижения мира на Украине необходим компромисс

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 23 апр – РИА Новости. Для достижения мира на Украине необходим компромисс, однако он не должен быть ультиматумом для Киева, заявил в среду президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит агентство ЧТК.
«
"Для достижения мира (на Украине – ред.) необходим компромисс. Однако компромисс не должен быть выполнением ультиматума для Украины. Поэтому, когда США выступили с лозунгом "Мир через силу", я посчитал это теми действиями, которые могут вести к цели", - заявил Павел журналистам в среду во время посещения Краловеградецкого края (на востоке страны).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Украина должна стать нейтральным государством, заявил Песков
Вчера, 20:47
Павел, как отмечает агентство ЧТК, пожаловался на то, что, по его словам, гораздо большее давление со стороны США на Украину, чем на Россию. По мнению Павела, возможные территориальные уступки со стороны Украины должны носить временный характер.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Президент Чехии Петр Павел выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 15 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
"Отличная идея". Президент Чехии предложил неожиданный план по Украине
16 февраля, 08:42
 
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