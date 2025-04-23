Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД КНР высказался о поддержке диалога Ирана с другими странами - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/kitay-2013020384.html
Глава МИД КНР высказался о поддержке диалога Ирана с другими странами
Глава МИД КНР высказался о поддержке диалога Ирана с другими странами - РИА Новости, 23.04.2025
Глава МИД КНР высказался о поддержке диалога Ирана с другими странами
Китай поддерживает Иран в ведении диалога со всеми сторонами, включая США, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с иранским коллегой... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:00:00+03:00
2025-04-23T18:00:00+03:00
в мире
цены на нефть
китай
иран
сша
ван и (политик)
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729772303_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_4aaf9dbd313180da339bc51dd5432e8f.jpg
ПЕКИН, 23 апр - РИА Новости. Китай поддерживает Иран в ведении диалога со всеми сторонами, включая США, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи. МИД КНР в коммюнике по итогам встречи сообщил, что стороны провели углубленный обмен мнениями по последним событиям вокруг иранской ядерной проблемы. "Китай всегда был привержен политико-дипломатическому урегулированию иранской ядерной проблемы и выступает против того, чтобы по всякому поводу прибегать к применению силы и незаконным односторонним санкциям", - сказал Ван И. Он отметил, что КНР высоко ценит обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие и уважает его право на использование атомной энергии в мирных целях. "Китай поддерживает Иран в ведении диалога со всеми сторонами, включая США, для защиты его законных прав и интересов путем консультаций и переговоров, что будет способствовать поддержанию международной системы нераспространения ядерного оружия и укреплению регионального мира и стабильности", - добавил Ван И. Аракчи подчеркнул, что Иран ценит важную и позитивную роль Китая в продвижении политико-дипломатического решения иранской ядерной проблемы и выразил готовность поддерживать тесную связь и координацию с Китаем по этому вопросу.
https://ria.ru/20250314/iran-2004919749.html
https://ria.ru/20250314/kitay-2004921878.html
китай
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729772303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d02ab6e256ab9bb4c8ffbd9c70f62d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, китай, иран, сша, ван и (политик), аббас аракчи
В мире, Цены на нефть, Китай, Иран, США, Ван И (политик), Аббас Аракчи
Глава МИД КНР высказался о поддержке диалога Ирана с другими странами

Ван И: Китай поддерживает Иран в ведении диалога со всеми сторонами, включая США

© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 23 апр - РИА Новости. Китай поддерживает Иран в ведении диалога со всеми сторонами, включая США, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
МИД КНР в коммюнике по итогам встречи сообщил, что стороны провели углубленный обмен мнениями по последним событиям вокруг иранской ядерной проблемы.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Китай и Россия приветствуют подтверждение Ираном мирной ядерной программы
14 марта, 09:24
"Китай всегда был привержен политико-дипломатическому урегулированию иранской ядерной проблемы и выступает против того, чтобы по всякому поводу прибегать к применению силы и незаконным односторонним санкциям", - сказал Ван И.
Он отметил, что КНР высоко ценит обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие и уважает его право на использование атомной энергии в мирных целях.
"Китай поддерживает Иран в ведении диалога со всеми сторонами, включая США, для защиты его законных прав и интересов путем консультаций и переговоров, что будет способствовать поддержанию международной системы нераспространения ядерного оружия и укреплению регионального мира и стабильности", - добавил Ван И.
Аракчи подчеркнул, что Иран ценит важную и позитивную роль Китая в продвижении политико-дипломатического решения иранской ядерной проблемы и выразил готовность поддерживать тесную связь и координацию с Китаем по этому вопросу.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Москва, Пекин и Тегеран обсудили иранскую ядерную проблему
14 марта, 09:38
 
В миреЦены на нефтьКитайИранСШАВан И (политик)Аббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала