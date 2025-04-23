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Глава МИД КНР высказался о поддержке диалога Ирана с другими странами
Глава МИД КНР высказался о поддержке диалога Ирана с другими странами - РИА Новости, 23.04.2025
Глава МИД КНР высказался о поддержке диалога Ирана с другими странами
Китай поддерживает Иран в ведении диалога со всеми сторонами, включая США, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с иранским коллегой... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:00:00+03:00
2025-04-23T18:00:00+03:00
2025-04-23T18:00:00+03:00
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ПЕКИН, 23 апр - РИА Новости. Китай поддерживает Иран в ведении диалога со всеми сторонами, включая США, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи. МИД КНР в коммюнике по итогам встречи сообщил, что стороны провели углубленный обмен мнениями по последним событиям вокруг иранской ядерной проблемы. "Китай всегда был привержен политико-дипломатическому урегулированию иранской ядерной проблемы и выступает против того, чтобы по всякому поводу прибегать к применению силы и незаконным односторонним санкциям", - сказал Ван И. Он отметил, что КНР высоко ценит обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие и уважает его право на использование атомной энергии в мирных целях. "Китай поддерживает Иран в ведении диалога со всеми сторонами, включая США, для защиты его законных прав и интересов путем консультаций и переговоров, что будет способствовать поддержанию международной системы нераспространения ядерного оружия и укреплению регионального мира и стабильности", - добавил Ван И. Аракчи подчеркнул, что Иран ценит важную и позитивную роль Китая в продвижении политико-дипломатического решения иранской ядерной проблемы и выразил готовность поддерживать тесную связь и координацию с Китаем по этому вопросу.
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в мире, цены на нефть, китай, иран, сша, ван и (политик), аббас аракчи
В мире, Цены на нефть, Китай, Иран, США, Ван И (политик), Аббас Аракчи
Глава МИД КНР высказался о поддержке диалога Ирана с другими странами
Ван И: Китай поддерживает Иран в ведении диалога со всеми сторонами, включая США