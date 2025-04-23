Блок "Победа" присоединится к "Бессмертному полку" в Кишиневе
Оппозиционный блок "Победа" присоединится к "Бессмертному полку" в Кишиневе
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Участники акции "Бессмертный полк" в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" присоединится к шествию "Бессмертного полка" в Кишиневе 9 мая, сообщила в среду пресс-служба политформиования.
Ранее глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертный полк". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. Лидер оппозиционной молдавской партии социалистов Игорь Додон заявил, что политформирование примет приглашение общественного движения республики и присоединится 9 мая к шествию "Бессмертный полк" в Кишиневе без партийных флагов.
"Блок "Победа" считает своим долгом присоединиться к шествию "Бессмертного полка" и Марша Победы 9 мая в Кишиневе. Мы поддерживаем инициативу Национального координационного Комитета "Победа". Вместе с согражданами мы пройдем к мемориалу "Вечность" единой колонной без партийной символики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
В политсиле подчеркнули, что отмечаемый 9 мая День Победы – является особым днем для всех жителей. "Для каждого, кто чтит память миллионов, погибших от фашизма. Кто помнит историю своей страны и своей семьи. Это история народа-победителя… 80-летие Победы — это повод встать плечом к плечу со всеми, кому дорога память о подвиге советского солдата", - говорится в сообщении.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.