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Киев опасается, что Трамп может обвинить его в срыве переговоров, пишет WSJ - РИА Новости, 23.04.2025
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21:05 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/kiev-2013052316.html
Киев опасается, что Трамп может обвинить его в срыве переговоров, пишет WSJ
Киев опасается, что Трамп может обвинить его в срыве переговоров, пишет WSJ - РИА Новости, 23.04.2025
Киев опасается, что Трамп может обвинить его в срыве переговоров, пишет WSJ
Украинские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить Киев в срыве мирных переговоров и прекратить военную помощь, сообщает в среду... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T21:05:00+03:00
2025-04-23T21:05:00+03:00
в мире
киев
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сша
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Украинские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить Киев в срыве мирных переговоров и прекратить военную помощь, сообщает в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Украинские чиновники рассказали, что обеспокоены тем, что Трамп, который заявил, что ему не нравится (Владимир) Зеленский, может обвинить Киев в срыве переговоров и отказаться от предоставления дальнейшей военной помощи", - говорится в материале газеты. Ранее Зеленский дал интервью Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине. Трамп ранее в среду раскритиковал заявления, сделанные Зеленским в интервью, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Американский лидер отметил, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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в мире, киев, украина, сша, дональд трамп
В мире, Киев, Украина, США, Дональд Трамп
Киев опасается, что Трамп может обвинить его в срыве переговоров, пишет WSJ

WSJ: власти Украины опасаются, что Трамп может обвинить Киев в срыве переговоров

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Украинские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить Киев в срыве мирных переговоров и прекратить военную помощь, сообщает в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«
"Украинские чиновники рассказали, что обеспокоены тем, что Трамп, который заявил, что ему не нравится (Владимир) Зеленский, может обвинить Киев в срыве переговоров и отказаться от предоставления дальнейшей военной помощи", - говорится в материале газеты.
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Ранее Зеленский дал интервью Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине.
Трамп ранее в среду раскритиковал заявления, сделанные Зеленским в интервью, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Американский лидер отметил, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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В миреКиевУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
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