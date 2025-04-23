https://ria.ru/20250423/khimki-2012999366.html
Фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" состоится в Химках
Фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" состоится в Химках - РИА Новости, 23.04.2025
Фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" состоится в Химках
Второй епархиальный фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" пройдет в храме великомученика Георгия Победоносца в подмосковных Химках, сообщает... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:37:00+03:00
2025-04-23T16:37:00+03:00
2025-04-23T16:38:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Второй епархиальный фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" пройдет в храме великомученика Георгия Победоносца в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Мероприятие объединит звонарей, фольклорные коллективы и мастеров народных промыслов. На фестивале запланированы выступления фольклорного ансамбля "Звонцы", а также профессиональных звонарей российских монастырей. Каждый гость мероприятия сможет стать автором колокольного звучания, приняв участие в мастер-классе на переносной звоннице, отметили в пресс-службе. Кроме того, посетителей ожидают выставка народных промыслов, праздничные гулянья с выступлениями народных музыкантов, а также полевая кухня с чаепитием. Мероприятие пройдет 27 апреля в храме великомученика Георгия Победоносца. Фестиваль стартует в 13.00. Ранее в пресс-службе администрации сообщили, что более 2 тысяч декоративных элементов украсят Химки ко Дню Победы. Улицы и дороги городского округа уже начали украшать к празднику.
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" состоится в Химках
В храме в Химках проведут фестиваль "Фирсановский благовест"
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Второй епархиальный фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" пройдет в храме великомученика Георгия Победоносца в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие объединит звонарей, фольклорные коллективы и мастеров народных промыслов. На фестивале запланированы выступления фольклорного ансамбля "Звонцы", а также профессиональных звонарей российских монастырей. Каждый гость мероприятия сможет стать автором колокольного звучания, приняв участие в мастер-классе на переносной звоннице, отметили в пресс-службе.
Кроме того, посетителей ожидают выставка народных промыслов, праздничные гулянья с выступлениями народных музыкантов, а также полевая кухня с чаепитием.
Мероприятие пройдет 27 апреля в храме великомученика Георгия Победоносца. Фестиваль стартует в 13.00.
Ранее в пресс-службе администрации сообщили, что более 2 тысяч декоративных элементов украсят Химки ко Дню Победы. Улицы и дороги городского округа уже начали украшать к празднику.