https://ria.ru/20250423/khimki-2012999366.html

Фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" состоится в Химках

Фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" состоится в Химках - РИА Новости, 23.04.2025

Фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" состоится в Химках

Второй епархиальный фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" пройдет в храме великомученика Георгия Победоносца в подмосковных Химках, сообщает... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:37:00+03:00

2025-04-23T16:37:00+03:00

2025-04-23T16:38:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012996549_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_915c99dee0c2106c42d273013c9265d0.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Второй епархиальный фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" пройдет в храме великомученика Георгия Победоносца в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Мероприятие объединит звонарей, фольклорные коллективы и мастеров народных промыслов. На фестивале запланированы выступления фольклорного ансамбля "Звонцы", а также профессиональных звонарей российских монастырей. Каждый гость мероприятия сможет стать автором колокольного звучания, приняв участие в мастер-классе на переносной звоннице, отметили в пресс-службе. Кроме того, посетителей ожидают выставка народных промыслов, праздничные гулянья с выступлениями народных музыкантов, а также полевая кухня с чаепитием. Мероприятие пройдет 27 апреля в храме великомученика Георгия Победоносца. Фестиваль стартует в 13.00. Ранее в пресс-службе администрации сообщили, что более 2 тысяч декоративных элементов украсят Химки ко Дню Победы. Улицы и дороги городского округа уже начали украшать к празднику.

https://ria.ru/20250422/khimki-2012763399.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области)