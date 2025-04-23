Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" состоится в Химках - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 23.04.2025 (обновлено: 16:38 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/khimki-2012999366.html
Фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" состоится в Химках
Фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" состоится в Химках - РИА Новости, 23.04.2025
Фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" состоится в Химках
Второй епархиальный фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" пройдет в храме великомученика Георгия Победоносца в подмосковных Химках, сообщает... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:37:00+03:00
2025-04-23T16:38:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012996549_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_915c99dee0c2106c42d273013c9265d0.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Второй епархиальный фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" пройдет в храме великомученика Георгия Победоносца в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Мероприятие объединит звонарей, фольклорные коллективы и мастеров народных промыслов. На фестивале запланированы выступления фольклорного ансамбля "Звонцы", а также профессиональных звонарей российских монастырей. Каждый гость мероприятия сможет стать автором колокольного звучания, приняв участие в мастер-классе на переносной звоннице, отметили в пресс-службе. Кроме того, посетителей ожидают выставка народных промыслов, праздничные гулянья с выступлениями народных музыкантов, а также полевая кухня с чаепитием. Мероприятие пройдет 27 апреля в храме великомученика Георгия Победоносца. Фестиваль стартует в 13.00. Ранее в пресс-службе администрации сообщили, что более 2 тысяч декоративных элементов украсят Химки ко Дню Победы. Улицы и дороги городского округа уже начали украшать к празднику.
https://ria.ru/20250422/khimki-2012763399.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012996549_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_a860e0fa44f508edbb83c9b5ff92fb29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" состоится в Химках

В храме в Химках проведут фестиваль "Фирсановский благовест"

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиФестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" состоится в Химках
Фестиваль колокольного звона Фирсановский благовест состоится в Химках - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" состоится в Химках
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Второй епархиальный фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест" пройдет в храме великомученика Георгия Победоносца в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие объединит звонарей, фольклорные коллективы и мастеров народных промыслов. На фестивале запланированы выступления фольклорного ансамбля "Звонцы", а также профессиональных звонарей российских монастырей. Каждый гость мероприятия сможет стать автором колокольного звучания, приняв участие в мастер-классе на переносной звоннице, отметили в пресс-службе.
Кроме того, посетителей ожидают выставка народных промыслов, праздничные гулянья с выступлениями народных музыкантов, а также полевая кухня с чаепитием.
Мероприятие пройдет 27 апреля в храме великомученика Георгия Победоносца. Фестиваль стартует в 13.00.
Ранее в пресс-службе администрации сообщили, что более 2 тысяч декоративных элементов украсят Химки ко Дню Победы. Улицы и дороги городского округа уже начали украшать к празднику.
Украшение улиц и дорог ко Дню Победы в Химках - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Улицы и дороги начали украшать ко Дню Победы в Химках
22 апреля, 16:09
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала