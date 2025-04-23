https://ria.ru/20250423/katolichestvo-2012979193.html

Дочь премьера Франции рассказала о пережитом насилии в католической школе

Дочь премьера Франции рассказала о пережитом насилии в католической школе - РИА Новости, 23.04.2025

Дочь премьера Франции рассказала о пережитом насилии в католической школе

Старшая дочь нынешнего премьер-министра Франции Франуса Байру – Элен Перлан рассказала в интервью изданию Paris Match, что подвергалась избиениям в элитной... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:40:00+03:00

2025-04-23T15:40:00+03:00

2025-04-23T15:40:00+03:00

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Старшая дочь нынешнего премьер-министра Франции Франуса Байру – Элен Перлан рассказала в интервью изданию Paris Match, что подвергалась избиениям в элитной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам, в рамках расследования которых ее отец будет допрошен в мае. Ранее канал BFMTV сообщил, что премьер-министра Франции Франсуа Байру допросят по делу о сокрытии сексуального насилия над учениками в школе Нотр-Дам-де-Беттарам в департаменте Атлантические Пиренеи, в котором он занимал пост председателя генерального совета департамента. "Однажды вечером, когда мы распаковывали спальные мешки, (отец - ред.) Лартиге внезапно схватил меня за волосы, протащил по полу несколько метров, а затем стал бить и пинать меня по всему телу, особенно в живот", - сказала она в интервью Paris Match. По ее словам, учреждение напоминало "секту" или "тоталитарный режим", в котором руководство оказывало психологическое давление на учеников и преподавателей. Она отмечает, что ученики знали и были свидетелями насилия, однако не рассказывали об этом. Как утверждает сама Перлан, она никогда не говорила о случившемся отцу. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что парламентская комиссия допросит премьер-министра Франции Франсуа Байру 14 мая по делу о сокрытии сексуального насилия над учениками в престижной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам в департаменте Атлантические Пиренеи. В общей сложности было подано более 200 жалоб от бывших учеников, пострадавших от руководства данного учреждения в разные годы. Они указывают на физическое или сексуальное насилие со стороны 14 священников. Байру обвиняют в том, что он знал об актах насилия в школе, совершенных в 1998 году, когда он был министром образования и председателем генерального совета департамента Атлантические Пиренеи.

https://ria.ru/20241002/polsha-1976026528.html

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в мире, франция, франсуа байру