https://ria.ru/20250423/katolichestvo-2012979193.html
Дочь премьера Франции рассказала о пережитом насилии в католической школе
Дочь премьера Франции рассказала о пережитом насилии в католической школе - РИА Новости, 23.04.2025
Дочь премьера Франции рассказала о пережитом насилии в католической школе
Старшая дочь нынешнего премьер-министра Франции Франуса Байру – Элен Перлан рассказала в интервью изданию Paris Match, что подвергалась избиениям в элитной... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:40:00+03:00
2025-04-23T15:40:00+03:00
2025-04-23T15:40:00+03:00
в мире
франция
франсуа байру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012977576_0:0:2465:1386_1920x0_80_0_0_ec466da6ef1a2e64df57a3184bc7f70f.jpg
ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Старшая дочь нынешнего премьер-министра Франции Франуса Байру – Элен Перлан рассказала в интервью изданию Paris Match, что подвергалась избиениям в элитной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам, в рамках расследования которых ее отец будет допрошен в мае. Ранее канал BFMTV сообщил, что премьер-министра Франции Франсуа Байру допросят по делу о сокрытии сексуального насилия над учениками в школе Нотр-Дам-де-Беттарам в департаменте Атлантические Пиренеи, в котором он занимал пост председателя генерального совета департамента. "Однажды вечером, когда мы распаковывали спальные мешки, (отец - ред.) Лартиге внезапно схватил меня за волосы, протащил по полу несколько метров, а затем стал бить и пинать меня по всему телу, особенно в живот", - сказала она в интервью Paris Match. По ее словам, учреждение напоминало "секту" или "тоталитарный режим", в котором руководство оказывало психологическое давление на учеников и преподавателей. Она отмечает, что ученики знали и были свидетелями насилия, однако не рассказывали об этом. Как утверждает сама Перлан, она никогда не говорила о случившемся отцу. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что парламентская комиссия допросит премьер-министра Франции Франсуа Байру 14 мая по делу о сокрытии сексуального насилия над учениками в престижной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам в департаменте Атлантические Пиренеи. В общей сложности было подано более 200 жалоб от бывших учеников, пострадавших от руководства данного учреждения в разные годы. Они указывают на физическое или сексуальное насилие со стороны 14 священников. Байру обвиняют в том, что он знал об актах насилия в школе, совершенных в 1998 году, когда он был министром образования и председателем генерального совета департамента Атлантические Пиренеи.
https://ria.ru/20241002/polsha-1976026528.html
https://ria.ru/20250124/makron-1995233969.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012977576_108:0:2305:1648_1920x0_80_0_0_fba51252d01839730b8949de0b9a1658.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, франсуа байру
В мире, Франция, Франсуа Байру
Дочь премьера Франции рассказала о пережитом насилии в католической школе
Старшая дочь Байру рассказала, что подвергалась избиениям в католической школе
ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Старшая дочь нынешнего премьер-министра Франции Франуса Байру – Элен Перлан рассказала в интервью изданию Paris Match, что подвергалась избиениям в элитной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам, в рамках расследования которых ее отец будет допрошен в мае.
Ранее канал BFMTV сообщил, что премьер-министра Франции Франсуа Байру
допросят по делу о сокрытии сексуального насилия над учениками в школе Нотр-Дам-де-Беттарам в департаменте Атлантические Пиренеи, в котором он занимал пост председателя генерального совета департамента.
«
"Однажды вечером, когда мы распаковывали спальные мешки, (отец - ред.) Лартиге внезапно схватил меня за волосы, протащил по полу несколько метров, а затем стал бить и пинать меня по всему телу, особенно в живот", - сказала она в интервью Paris Match.
По ее словам, учреждение напоминало "секту" или "тоталитарный режим", в котором руководство оказывало психологическое давление на учеников и преподавателей. Она отмечает, что ученики знали и были свидетелями насилия, однако не рассказывали об этом. Как утверждает сама Перлан, она никогда не говорила о случившемся отцу.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что парламентская комиссия допросит премьер-министра Франции Франсуа Байру 14 мая по делу о сокрытии сексуального насилия над учениками в престижной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам в департаменте Атлантические Пиренеи. В общей сложности было подано более 200 жалоб от бывших учеников, пострадавших от руководства данного учреждения в разные годы. Они указывают на физическое или сексуальное насилие со стороны 14 священников. Байру обвиняют в том, что он знал об актах насилия в школе, совершенных в 1998 году, когда он был министром образования и председателем генерального совета департамента Атлантические Пиренеи.