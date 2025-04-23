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В Карелии четыре человека попали в больницу после ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.04.2025
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16:35 23.04.2025 (обновлено: 16:37 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/karelija-2012998920.html
В Карелии четыре человека попали в больницу после ДТП с автобусом
В Карелии четыре человека попали в больницу после ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.04.2025
В Карелии четыре человека попали в больницу после ДТП с автобусом
Четыре человека оказались в больнице после ДТП с участием автобуса в Петрозаводске, где пострадали девять человек, сообщил министр здравоохранения Карелии... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:35:00+03:00
2025-04-23T16:37:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
петрозаводск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Четыре человека оказались в больнице после ДТП с участием автобуса в Петрозаводске, где пострадали девять человек, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Ранее региональный главк МЧС Карелии сообщил в своем Telegram-канале, что маршрутный автобус №5 и легковой автомобиль столкнулись в Петрозаводске на Муезерской улице, пострадавших шесть человек – пятерых из автобуса и одного из легковушки - доставили в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи (РБ СЭМП). Позже Охлопков уточнял, что в результате аварии пострадали девять человек, двоих отправили лечиться амбулаторно, а семерых доставили в РБ СЭМП для обследования. "Пострадали девять человек, из них один подросток. Четверо госпитализированы в РБ СЭМП: трое – в нейрохирургическое отделение, один – в травматологическое", – написал Охлопков в своем Telegram-канале по итогам обследования пострадавших в аварии. По его словам, остальные пострадавшие направлены на амбулаторное лечение. СУСК РФ по Карелии сообщило, что по факту ДТП организована доследственная проверка.
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происшествия, здоровье - общество, петрозаводск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Петрозаводск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Карелии четыре человека попали в больницу после ДТП с автобусом

Четыре человека оказались в больнице после ДТП с автобусом в Петрозаводске

© Госавтоинспекция ПетрозаводскаНа месте ДТП с участием автобуса в Петрозаводске
На месте ДТП с участием автобуса в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Госавтоинспекция Петрозаводска
На месте ДТП с участием автобуса в Петрозаводске
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Четыре человека оказались в больнице после ДТП с участием автобуса в Петрозаводске, где пострадали девять человек, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Ранее региональный главк МЧС Карелии сообщил в своем Telegram-канале, что маршрутный автобус №5 и легковой автомобиль столкнулись в Петрозаводске на Муезерской улице, пострадавших шесть человек – пятерых из автобуса и одного из легковушки - доставили в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи (РБ СЭМП). Позже Охлопков уточнял, что в результате аварии пострадали девять человек, двоих отправили лечиться амбулаторно, а семерых доставили в РБ СЭМП для обследования.
"Пострадали девять человек, из них один подросток. Четверо госпитализированы в РБ СЭМП: трое – в нейрохирургическое отделение, один – в травматологическое", – написал Охлопков в своем Telegram-канале по итогам обследования пострадавших в аварии.
По его словам, остальные пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.
СУСК РФ по Карелии сообщило, что по факту ДТП организована доследственная проверка.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоПетрозаводскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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