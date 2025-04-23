https://ria.ru/20250423/karasinyj-2012903066.html

Карасин прокомментировал отказ Рубио участвовать в сходке по Украине

Карасин прокомментировал отказ Рубио участвовать в сходке по Украине - РИА Новости, 23.04.2025

Карасин прокомментировал отказ Рубио участвовать в сходке по Украине

Отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать в сходке в Лондоне по урегулированию кризиса на Украине - результат жесткого соприкосновения Вашингтона с... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:50:00+03:00

2025-04-23T10:50:00+03:00

2025-04-23T10:50:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать в сходке в Лондоне по урегулированию кризиса на Украине - результат жесткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также с непредсказуемостью поведения Владимира Зеленского, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале. Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине на фоне отмена визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил ранее телеканал Sky News. "Отказ госсекретаря США Рубио участвовать в сходке в Лондоне по тематике урегулирования кризиса на Украине - результат жесткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также непредсказуемостью поведения Зеленского", - написал Карасин. По мнению Карасина, публичное обозначение позиций до начала их обсуждения традиционно является кратчайшим путём для срыва самих переговоров. Тем более когда "в залихватском ключе с порога отвергаются все заявленные предложения одного из участников", добавил он. "Убеждён, что этот освежающий душ будет способствовать большему реализму в оценке договороспособности Киева и его кураторов", - заключил политик.

https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012898369.html

https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012872737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лондон, сша, украина, марко рубио, григорий карасин, владимир зеленский, совет федерации рф, мид франции‎