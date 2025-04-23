Карасин прокомментировал отказ Рубио участвовать в сходке по Украине
Карасин: Рубио мог отказаться ехать в Лондон из-за непредсказуемости Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать в сходке в Лондоне по урегулированию кризиса на Украине - результат жесткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также с непредсказуемостью поведения Владимира Зеленского, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале.
Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине на фоне отмена визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил ранее телеканал Sky News.
"Отказ госсекретаря США Рубио участвовать в сходке в Лондоне по тематике урегулирования кризиса на Украине - результат жесткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также непредсказуемостью поведения Зеленского", - написал Карасин.
По мнению Карасина, публичное обозначение позиций до начала их обсуждения традиционно является кратчайшим путём для срыва самих переговоров. Тем более когда "в залихватском ключе с порога отвергаются все заявленные предложения одного из участников", добавил он.
"Убеждён, что этот освежающий душ будет способствовать большему реализму в оценке договороспособности Киева и его кураторов", - заключил политик.