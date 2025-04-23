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Карасин прокомментировал отказ Рубио участвовать в сходке по Украине - РИА Новости, 23.04.2025
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10:50 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/karasinyj-2012903066.html
Карасин прокомментировал отказ Рубио участвовать в сходке по Украине
Карасин прокомментировал отказ Рубио участвовать в сходке по Украине - РИА Новости, 23.04.2025
Карасин прокомментировал отказ Рубио участвовать в сходке по Украине
Отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать в сходке в Лондоне по урегулированию кризиса на Украине - результат жесткого соприкосновения Вашингтона с... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:50:00+03:00
2025-04-23T10:50:00+03:00
в мире
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украина
марко рубио
григорий карасин
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать в сходке в Лондоне по урегулированию кризиса на Украине - результат жесткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также с непредсказуемостью поведения Владимира Зеленского, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале. Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине на фоне отмена визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил ранее телеканал Sky News. "Отказ госсекретаря США Рубио участвовать в сходке в Лондоне по тематике урегулирования кризиса на Украине - результат жесткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также непредсказуемостью поведения Зеленского", - написал Карасин. По мнению Карасина, публичное обозначение позиций до начала их обсуждения традиционно является кратчайшим путём для срыва самих переговоров. Тем более когда "в залихватском ключе с порога отвергаются все заявленные предложения одного из участников", добавил он. "Убеждён, что этот освежающий душ будет способствовать большему реализму в оценке договороспособности Киева и его кураторов", - заключил политик.
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012898369.html
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в мире, лондон, сша, украина, марко рубио, григорий карасин, владимир зеленский, совет федерации рф, мид франции‎
В мире, Лондон, США, Украина, Марко Рубио, Григорий Карасин, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ, МИД Франции‎
Карасин прокомментировал отказ Рубио участвовать в сходке по Украине

Карасин: Рубио мог отказаться ехать в Лондон из-за непредсказуемости Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать в сходке в Лондоне по урегулированию кризиса на Украине - результат жесткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также с непредсказуемостью поведения Владимира Зеленского, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале.
Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине на фоне отмена визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил ранее телеканал Sky News.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
На Западе раскрыли, как выходка Зеленского сорвала переговоры в Лондоне
Вчера, 10:38
"Отказ госсекретаря США Рубио участвовать в сходке в Лондоне по тематике урегулирования кризиса на Украине - результат жесткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также непредсказуемостью поведения Зеленского", - написал Карасин.
По мнению Карасина, публичное обозначение позиций до начала их обсуждения традиционно является кратчайшим путём для срыва самих переговоров. Тем более когда "в залихватском ключе с порога отвергаются все заявленные предложения одного из участников", добавил он.
"Убеждён, что этот освежающий душ будет способствовать большему реализму в оценке договороспособности Киева и его кураторов", - заключил политик.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
"Принял решение": в США раскрыли, что сделал Рубио из-за Зеленского
Вчера, 05:57
 
В миреЛондонСШАУкраинаМарко РубиоГригорий КарасинВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФМИД Франции‎
 
 
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