https://ria.ru/20250423/kallas-2012905580.html

"Это чудовищно": на Западе набросились на Каллас из-за слов про Крым

"Это чудовищно": на Западе набросились на Каллас из-за слов про Крым - РИА Новости, 23.04.2025

"Это чудовищно": на Западе набросились на Каллас из-за слов про Крым

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в желании сорвать сделку по Украине РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:04:00+03:00

2025-04-23T11:04:00+03:00

2025-04-23T13:35:00+03:00

госдума рф

кайя каллас

украина

в мире

киев

россия

дмитрий белик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_ed2bec78e33209127463dd3443dfac88.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в желании сорвать сделку по Украине после ее заявления о Крыме."Американские и российские условия намного лучше, чем Киев имел право ожидать. И все же Кая Каллас хочет сорвать сделку. Это действительно чудовищно", — написал он.Отказ от условий, которые предлагают Россия и США, по мнению Кошковича, будет означать не что иное, как преднамеренное массовое убийство украинцев.Каллас в комментарии агентству Agence France-Presse заявляла, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал ее слова политической слепотой.

https://ria.ru/20250423/pushkov-2012889197.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, кайя каллас, украина, в мире, киев, россия, дмитрий белик