https://ria.ru/20250423/kallas-2012905580.html
"Это чудовищно": на Западе набросились на Каллас из-за слов про Крым
"Это чудовищно": на Западе набросились на Каллас из-за слов про Крым - РИА Новости, 23.04.2025
"Это чудовищно": на Западе набросились на Каллас из-за слов про Крым
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в желании сорвать сделку по Украине РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:04:00+03:00
2025-04-23T11:04:00+03:00
2025-04-23T13:35:00+03:00
госдума рф
кайя каллас
украина
в мире
киев
россия
дмитрий белик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_ed2bec78e33209127463dd3443dfac88.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в желании сорвать сделку по Украине после ее заявления о Крыме."Американские и российские условия намного лучше, чем Киев имел право ожидать. И все же Кая Каллас хочет сорвать сделку. Это действительно чудовищно", — написал он.Отказ от условий, которые предлагают Россия и США, по мнению Кошковича, будет означать не что иное, как преднамеренное массовое убийство украинцев.Каллас в комментарии агентству Agence France-Presse заявляла, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал ее слова политической слепотой.
https://ria.ru/20250423/pushkov-2012889197.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cac995bb7d7ceb4b28b613a1e14eed3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, кайя каллас, украина, в мире, киев, россия, дмитрий белик
Госдума РФ, Кайя Каллас, Украина, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Белик
"Это чудовищно": на Западе набросились на Каллас из-за слов про Крым
Кошкович назвал желание Каллас сорвать сделку по Украине чудовищным