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"Это чудовищно": на Западе набросились на Каллас из-за слов про Крым - РИА Новости, 23.04.2025
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11:04 23.04.2025 (обновлено: 13:35 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/kallas-2012905580.html
"Это чудовищно": на Западе набросились на Каллас из-за слов про Крым
"Это чудовищно": на Западе набросились на Каллас из-за слов про Крым - РИА Новости, 23.04.2025
"Это чудовищно": на Западе набросились на Каллас из-за слов про Крым
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в желании сорвать сделку по Украине РИА Новости, 23.04.2025
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госдума рф
кайя каллас
украина
в мире
киев
россия
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в желании сорвать сделку по Украине после ее заявления о Крыме."Американские и российские условия намного лучше, чем Киев имел право ожидать. И все же Кая Каллас хочет сорвать сделку. Это действительно чудовищно", — написал он.Отказ от условий, которые предлагают Россия и США, по мнению Кошковича, будет означать не что иное, как преднамеренное массовое убийство украинцев.Каллас в комментарии агентству Agence France-Presse заявляла, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал ее слова политической слепотой.
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госдума рф, кайя каллас, украина, в мире, киев, россия, дмитрий белик
Госдума РФ, Кайя Каллас, Украина, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Белик
"Это чудовищно": на Западе набросились на Каллас из-за слов про Крым

Кошкович назвал желание Каллас сорвать сделку по Украине чудовищным

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в желании сорвать сделку по Украине после ее заявления о Крыме.
"Американские и российские условия намного лучше, чем Киев имел право ожидать. И все же Кая Каллас хочет сорвать сделку. Это действительно чудовищно", — написал он.
Отказ от условий, которые предлагают Россия и США, по мнению Кошковича, будет означать не что иное, как преднамеренное массовое убийство украинцев.
Каллас в комментарии агентству Agence France-Presse заявляла, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал ее слова политической слепотой.
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Госдума РФКайя КалласУкраинаВ миреКиевРоссияДмитрий Белик
 
 
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