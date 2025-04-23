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Исследование: билайн – самая надежная связь в "Сапсане"

Исследование: билайн – самая надежная связь в "Сапсане" - РИА Новости, 23.04.2025

Исследование: билайн – самая надежная связь в "Сапсане"

Связь билайн признана самой надежной в поездах "Сапсан" на маршруте Москва - Санкт-Петербург, сообщает ПАО "ВымпелКом" со ссылкой на исследование "Телеком... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:50:00+03:00

2025-04-23T15:50:00+03:00

2025-04-23T15:50:00+03:00

москва

вымпелком

билайн

мобильная связь

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Связь билайн признана самой надежной в поездах "Сапсан" на маршруте Москва - Санкт-Петербург, сообщает ПАО "ВымпелКом" со ссылкой на исследование "Телеком Дейли"."Устойчивость и скорость мобильного интернета в поездах "Сапсан", соединяющих Москву и Петербург, протестировало аналитическое агентство "Телеком Дейли". По совокупности замеров лидером стал оператор билайн*", - говорится в сообщении.Эксперт "Телеком Дейли" проехал по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву и обратно и провел в пути замеры на сетях "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Билайн" и T2). Тесты проходили с использованием сим-карт разных операторов в составе аппаратно-программного комплекса для контроля работы радиоинтерфейса в марте 2025 года.По итогам проведенных тестов, самый устойчивый сигнал 4G зафиксирован у билайна — это единственный мобильный оператор, чей скоростной мобильный интернет доступен на 100% маршрута. Также у билайна лучшая средняя скорость Download (скорость скачивания) и Upload (скорость загрузки) – 19.8 и 10.6 Мбит/с, соответственно. Это значит, что даже "тяжелые" файлы быстро отправляются в сеть.Кроме того, показатель "пинг", отвечающий за задержку сигнала, у билайна самый низкий среди четырех операторов — 73 Мс. Эта цифра показывает, как быстро данные доставляются на сервер и возвращаются обратно — чем ниже пинг, тем быстрее происходит загрузка файлов.По данным аналитики билайна, самое большое количество гигабайтов мобильного интернета пассажиры "Сапсана" используют на сайтах-поисковиках, а также в приложениях мессенджеров. Кроме того, среди популярных в пути оказались музыкальные и видео-сервисы, онлайн-магазины, корпоративная почта. Все это подтверждает, что с помощью качественного 4G клиенты оператора решают большое количество как личных, так и рабочих задач."Связь на железнодорожных дорогах играет важную роль не только в общении и развлечениях, но и в обеспечении безопасности пассажиров. Высокое качество сигнала и постоянный доступ к интернету позволяют нашим клиентам оставаться на связи без опасений о возможных перебоях. Это создает атмосферу спокойствия и комфорта во время поездок. Мы стремимся к тому, чтобы каждая поездка приносила положительные эмоции, и будем продолжать внедрять современные технологии для улучшения связи в транспорте", - комментирует директор Московского региона билайна Олег Бирюков.Ранее билайн в три раза ускорил мобильный интернет в поездах "Сапсан". Это стало возможным благодаря установке так называемых "репитеров" — специальных усилителей сигнала.* По результатам исследования ООО "Телеком Дейли" от 12.03.25 среди 4 крупнейших российских операторов мобильной связи по сумме критериев: скорость мобильного интернет-доступа, доступность LTE, техническое наличие сервиса, пинг. Подробнее об исследовании на сайте telecomdaily.ru.Реклама ПАО "ВымпелКом", beeline.ru, г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneRHyrNcPpF

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, вымпелком, билайн, мобильная связь