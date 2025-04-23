https://ria.ru/20250423/gutsul-2013022967.html

Суд в Молдавии перенес слушание по делу Гуцул

Суд в Молдавии перенес слушание по делу Гуцул - РИА Новости, 23.04.2025

Суд в Молдавии перенес слушание по делу Гуцул

Судебное слушание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки оппозиционного политблока "Победа" Светланы Попан о финансировании партии "Шор", которое... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:13:00+03:00

2025-04-23T18:13:00+03:00

2025-04-23T18:13:00+03:00

в мире

молдавия

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Судебное слушание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки оппозиционного политблока "Победа" Светланы Попан о финансировании партии "Шор", которое проходило в среду, перенесено на 30 апреля, сообщила журналистам адвокат Наталья Байрам. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. "Сегодня были приглашены и заслушаны два свидетеля со стороны защиты. Заседание отложено на 30 апреля, и в дальнейшем мы продолжим представление доказательств защиты", - сказала Байрам. По словам адвоката, один из свидетелей сообщил, что изучал материалы дела до явки на заседание. "Прокурор выразил возражения относительно некоторых документов, однако свидетель указал, что получил информацию от службы безопасности о включении его в определенный список. Возражения были зафиксированы, и суд при вынесении решения учтет их вместе с другими доказательствами", - добавила адвокат. Несколько сотен сторонников главы автономии и политблока "Победа" пикетировали в среду здание районного суда Кишинева, где проходило заседание. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250415/gutsul-2011372313.html

https://ria.ru/20250423/gutsul-2012861170.html

https://ria.ru/20250422/gagauziya-2012825775.html

молдавия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул