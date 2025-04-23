https://ria.ru/20250423/gornal-2012982886.html
Военные "Севера" зашли в тыл ВСУ в ходе освобождения монастыря в Горнале
Военные "Севера" зашли в тыл ВСУ в ходе освобождения монастыря в Горнале - РИА Новости, 23.04.2025
Военные "Севера" зашли в тыл ВСУ в ходе освобождения монастыря в Горнале
Военные группировки "Север" форсировали реку и высадились в тыл ВСУ в ходе освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:46:00+03:00
2025-04-23T15:46:00+03:00
2025-04-23T15:58:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Военные группировки "Север" форсировали реку и высадились в тыл ВСУ в ходе освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, сообщил командир батальона с позывным "Антей"."Вся группировка ("Север" - ред.) действовала с разных направлений... меня касалось - непосредственно монастырь, а в общем - и вокруг монастыря велись боевые действия. В частности, мои военнослужащие выполняли задачи по форсированию реки. На двух лодках преодолели по реке порядка пяти километров, высадились в тыл противника", - сказал "Антей" на видео от Минобороны России.По его словам, в ходе операции удалось отвлечь внимание ВСУ и "растрепать" их оборону, поскольку в этот момент с севера наступали штурмовые группы ВС РФ.
https://ria.ru/20250423/gornal-2012972030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область
Военные "Севера" зашли в тыл ВСУ в ходе освобождения монастыря в Горнале
ВС России форсировали реку и зашли в тыл ВСУ, освобождая монастырь в Горнале