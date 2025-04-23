https://ria.ru/20250423/gornal-2012982886.html

Военные "Севера" зашли в тыл ВСУ в ходе освобождения монастыря в Горнале

Военные "Севера" зашли в тыл ВСУ в ходе освобождения монастыря в Горнале - РИА Новости, 23.04.2025

Военные "Севера" зашли в тыл ВСУ в ходе освобождения монастыря в Горнале

Военные группировки "Север" форсировали реку и высадились в тыл ВСУ в ходе освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:46:00+03:00

2025-04-23T15:46:00+03:00

2025-04-23T15:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Военные группировки "Север" форсировали реку и высадились в тыл ВСУ в ходе освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, сообщил командир батальона с позывным "Антей"."Вся группировка ("Север" - ред.) действовала с разных направлений... меня касалось - непосредственно монастырь, а в общем - и вокруг монастыря велись боевые действия. В частности, мои военнослужащие выполняли задачи по форсированию реки. На двух лодках преодолели по реке порядка пяти километров, высадились в тыл противника", - сказал "Антей" на видео от Минобороны России.По его словам, в ходе операции удалось отвлечь внимание ВСУ и "растрепать" их оборону, поскольку в этот момент с севера наступали штурмовые группы ВС РФ.

https://ria.ru/20250423/gornal-2012972030.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, курская область