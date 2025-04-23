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Вагенкнехт призвала не забывать о ключевой роли СССР в победе над нацизмом - РИА Новости, 23.04.2025
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19:39 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/germanija-2013041033.html
Вагенкнехт призвала не забывать о ключевой роли СССР в победе над нацизмом
Вагенкнехт призвала не забывать о ключевой роли СССР в победе над нацизмом - РИА Новости, 23.04.2025
Вагенкнехт призвала не забывать о ключевой роли СССР в победе над нацизмом
Политики в ФРГ не должны забывать о ключевой роли Советского Союза в победе над немецким нацизмом, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:39:00+03:00
2025-04-23T19:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
белоруссия
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Политики в ФРГ не должны забывать о ключевой роли Советского Союза в победе над немецким нацизмом, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт на фоне призыва властей Германии не приглашать российских представителей на мероприятия в честь юбилея Победы. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. "Тем, кто больше не знает или не хочет знать, что советская армия несла на себе основное бремя войны против нацистской Германии и что 27 миллионов человек из бывшего Советского Союза, большинство из которых русские, стали жертвами войны немецкого вермахта на уничтожение, не место в немецкой политике", - сказала политик агентству DPA. Рекомендации МИД ФРГ "наносят ущерб международному престижу Германии", добавила она, упомянув также "ментальную подготовку" немцев к "новой войне с Россией". Кроме того, Вагенкнехт напомнила о роли руководства СССР в объединении ФРГ. Власти районов и муниципалитетов Берлина и Бранденбурга реагируют на рекомендации по-разному. Так, ранее газета Bild сообщила, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. Однако администрация берлинского района Трептов-Кёпеник сочла неуместным препятствовать посещению подобных мероприятий представителями российского посольства. Ранее власти города Зеелов в земле Бранденбург не стали отменять приглашение российского посла на церемонию в честь 80-летия начала битвы за Зееловские высоты. Ранее в пресс-службе администрации бундестага сообщили РИА Новости, что послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и победы над нацистским режимом. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".
https://ria.ru/20250407/evropa-2009672580.html
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в мире, россия, белоруссия, сара вагенкнехт, сергей нечаев (дипломат), мария захарова, мид германии, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Белоруссия, Сара Вагенкнехт, Сергей Нечаев (дипломат), Мария Захарова, МИД Германии, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Вагенкнехт призвала не забывать о ключевой роли СССР в победе над нацизмом

Вагенкнехт призвала не забывать о роли СССР в войне против нацистской Германии

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Политики в ФРГ не должны забывать о ключевой роли Советского Союза в победе над немецким нацизмом, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт на фоне призыва властей Германии не приглашать российских представителей на мероприятия в честь юбилея Победы.
Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Европа возвращается к своим корням
7 апреля, 08:00
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"Тем, кто больше не знает или не хочет знать, что советская армия несла на себе основное бремя войны против нацистской Германии и что 27 миллионов человек из бывшего Советского Союза, большинство из которых русские, стали жертвами войны немецкого вермахта на уничтожение, не место в немецкой политике", - сказала политик агентству DPA.
Рекомендации МИД ФРГ "наносят ущерб международному престижу Германии", добавила она, упомянув также "ментальную подготовку" немцев к "новой войне с Россией". Кроме того, Вагенкнехт напомнила о роли руководства СССР в объединении ФРГ.
Власти районов и муниципалитетов Берлина и Бранденбурга реагируют на рекомендации по-разному. Так, ранее газета Bild сообщила, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. Однако администрация берлинского района Трептов-Кёпеник сочла неуместным препятствовать посещению подобных мероприятий представителями российского посольства. Ранее власти города Зеелов в земле Бранденбург не стали отменять приглашение российского посла на церемонию в честь 80-летия начала битвы за Зееловские высоты.
Ранее в пресс-службе администрации бундестага сообщили РИА Новости, что послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и победы над нацистским режимом.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".
Табличка посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В ФРГ пригрозили выдворить посла России с мероприятий к 80-летию Победы
22 апреля, 23:58
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияБелоруссияСара ВагенкнехтСергей Нечаев (дипломат)Мария ЗахароваМИД Германии80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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