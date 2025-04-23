Вагенкнехт призвала не забывать о ключевой роли СССР в победе над нацизмом
Вагенкнехт призвала не забывать о роли СССР в войне против нацистской Германии
© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Политики в ФРГ не должны забывать о ключевой роли Советского Союза в победе над немецким нацизмом, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт на фоне призыва властей Германии не приглашать российских представителей на мероприятия в честь юбилея Победы.
Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
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"Тем, кто больше не знает или не хочет знать, что советская армия несла на себе основное бремя войны против нацистской Германии и что 27 миллионов человек из бывшего Советского Союза, большинство из которых русские, стали жертвами войны немецкого вермахта на уничтожение, не место в немецкой политике", - сказала политик агентству DPA.
Рекомендации МИД ФРГ "наносят ущерб международному престижу Германии", добавила она, упомянув также "ментальную подготовку" немцев к "новой войне с Россией". Кроме того, Вагенкнехт напомнила о роли руководства СССР в объединении ФРГ.
Власти районов и муниципалитетов Берлина и Бранденбурга реагируют на рекомендации по-разному. Так, ранее газета Bild сообщила, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. Однако администрация берлинского района Трептов-Кёпеник сочла неуместным препятствовать посещению подобных мероприятий представителями российского посольства. Ранее власти города Зеелов в земле Бранденбург не стали отменять приглашение российского посла на церемонию в честь 80-летия начала битвы за Зееловские высоты.
Ранее в пресс-службе администрации бундестага сообщили РИА Новости, что послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и победы над нацистским режимом.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".