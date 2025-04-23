https://ria.ru/20250423/germanija-2013041033.html

Вагенкнехт призвала не забывать о ключевой роли СССР в победе над нацизмом

Вагенкнехт призвала не забывать о ключевой роли СССР в победе над нацизмом - РИА Новости, 23.04.2025

Вагенкнехт призвала не забывать о ключевой роли СССР в победе над нацизмом

Политики в ФРГ не должны забывать о ключевой роли Советского Союза в победе над немецким нацизмом, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:39:00+03:00

2025-04-23T19:39:00+03:00

2025-04-23T19:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

белоруссия

сара вагенкнехт

сергей нечаев (дипломат)

мария захарова

мид германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993424447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b43df703526cf7324167cef90c45a8e.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Политики в ФРГ не должны забывать о ключевой роли Советского Союза в победе над немецким нацизмом, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт на фоне призыва властей Германии не приглашать российских представителей на мероприятия в честь юбилея Победы. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. "Тем, кто больше не знает или не хочет знать, что советская армия несла на себе основное бремя войны против нацистской Германии и что 27 миллионов человек из бывшего Советского Союза, большинство из которых русские, стали жертвами войны немецкого вермахта на уничтожение, не место в немецкой политике", - сказала политик агентству DPA. Рекомендации МИД ФРГ "наносят ущерб международному престижу Германии", добавила она, упомянув также "ментальную подготовку" немцев к "новой войне с Россией". Кроме того, Вагенкнехт напомнила о роли руководства СССР в объединении ФРГ. Власти районов и муниципалитетов Берлина и Бранденбурга реагируют на рекомендации по-разному. Так, ранее газета Bild сообщила, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. Однако администрация берлинского района Трептов-Кёпеник сочла неуместным препятствовать посещению подобных мероприятий представителями российского посольства. Ранее власти города Зеелов в земле Бранденбург не стали отменять приглашение российского посла на церемонию в честь 80-летия начала битвы за Зееловские высоты. Ранее в пресс-службе администрации бундестага сообщили РИА Новости, что послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и победы над нацистским режимом. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".

https://ria.ru/20250407/evropa-2009672580.html

https://ria.ru/20250422/posol-2012858950.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, белоруссия, сара вагенкнехт, сергей нечаев (дипломат), мария захарова, мид германии, 80-летие победы в великой отечественной войне