https://ria.ru/20250423/genotsid-2012968353.html

Мединский оценил принятие закона о памяти жертв геноцида народов СССР

Мединский оценил принятие закона о памяти жертв геноцида народов СССР - РИА Новости, 23.04.2025

Мединский оценил принятие закона о памяти жертв геноцида народов СССР

Подписание президентом России Владимиром Путиным закона об увековечении памяти жертв геноцида народа СССР в период Великой Отечественной войны подытожило... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:00:00+03:00

2025-04-23T15:00:00+03:00

2025-04-23T15:00:00+03:00

россия

ссср

москва

владимир мединский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569784798_120:33:1500:809_1920x0_80_0_0_64ae1f2621d493641b979a62fce2a2bb.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подписание президентом России Владимиром Путиным закона об увековечении памяти жертв геноцида народа СССР в период Великой Отечественной войны подытожило большую работу историков, которая велась с 2000-х годов, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "Позавчера, 21 апреля президент подписал закон о памяти жертв геноцида советского народа в годы войны, и этот закон - теперь это понятие у нас юридическое - этот закон завершил большую работу историков, которая велась у нас с начала 2000-х годов по документированию многочисленных актов геноцида, подборке соответствующих документов, доказательств, был принят целый ряд судебных решений региональными судами по конкретным случаям", - отметил Мединский на пресс-конференции в Москве. Законом предполагается признание геноцидом советского народа действий нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, направленных на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР, путем убийства членов этих групп, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этих групп. Документ также признаёт недопустимыми публичное оправдание геноцида советского народа и нацистской идеологии. Кроме того, предусматривается процедура согласования и проведения поисковых работ в целях выявления неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа, установления имен жертв геноцида советского народа и увековечения их памяти. Закон также устанавливает, что ответственными за восстановление пришедших в негодность захоронений останков жертв геноцида советского народа, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих их память, будут органы местного самоуправления. При этом захоронения, повреждённые вследствие действий граждан или юрлиц, будут подлежать восстановлению за счёт этих лиц. Для обеспечения деятельности по увековечению памяти жертв геноцида советского народа и координации выполнения мероприятий по обеспечению поисковой работы и захоронению останков жертв на территории России функции нацоператора по увековечению памяти жертв геноцида советского народа будет осуществлять НКО, определенная правительством РФ. К формам увековечения памяти будут относиться создание произведений искусства и литературы на соответствующую тематику, а также включение в федеральные общеобразовательные программы материалов, разработанных на основании исторических источников и посвященных памяти жертв геноцида советского народа.

https://ria.ru/20250330/lavrov-2008260018.html

https://ria.ru/20250407/gd-2009780262.html

https://ria.ru/20250418/matvienko-2012124613.html

россия

ссср

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ссср, москва, владимир мединский, владимир путин