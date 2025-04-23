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"Газпром" готов обсуждать поставки в ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
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20:39 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/gazprom-2013049413.html
"Газпром" готов обсуждать поставки в ЕС, заявил Песков
"Газпром" готов обсуждать поставки в ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
"Газпром" готов обсуждать поставки в ЕС, заявил Песков
Если США возьмут под контроль газовую сеть, связывающую РФ с Европой, "Газпром" готов обсуждать контракт на поставку газа с новым владельцем, заявил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:39:00+03:00
2025-04-23T20:39:00+03:00
россия
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дмитрий песков
газпром
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Если США возьмут под контроль газовую сеть, связывающую РФ с Европой, "Газпром" готов обсуждать контракт на поставку газа с новым владельцем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Рейтер передавало, что в проекте соглашения по редкоземельным металлам на Украине США потребовали также контроль над газовой сетью, которая связывает Россию с Европой. "Если новый владелец согласится подписать контракт с "Газпромом", то почему бы и нет? Это чисто коммерческий вопрос, который мы никогда не политизировали. "Газпром" наверняка будет это обсуждать", - заявил Песков в интервью французскому изданию Point. Он добавил, что Россия готова вести переговоры по газу и знает, что некоторые страны Европы хотят его покупать.
https://ria.ru/20250423/es-2013000438.html
https://ria.ru/20250403/gazprom-2009077832.html
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россия, европа, сша, дмитрий песков, газпром, украина, евросоюз
Россия, Европа, США, Дмитрий Песков, Газпром, Украина, Евросоюз
"Газпром" готов обсуждать поставки в ЕС, заявил Песков

Песков: "Газпром" готов договариваться с новым владельцем сети на Украине

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Если США возьмут под контроль газовую сеть, связывающую РФ с Европой, "Газпром" готов обсуждать контракт на поставку газа с новым владельцем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер передавало, что в проекте соглашения по редкоземельным металлам на Украине США потребовали также контроль над газовой сетью, которая связывает Россию с Европой.
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"Если новый владелец согласится подписать контракт с "Газпромом", то почему бы и нет? Это чисто коммерческий вопрос, который мы никогда не политизировали. "Газпром" наверняка будет это обсуждать", - заявил Песков в интервью французскому изданию Point.
Он добавил, что Россия готова вести переговоры по газу и знает, что некоторые страны Европы хотят его покупать.
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РоссияЕвропаСШАДмитрий ПесковГазпромУкраинаЕвросоюз
 
 
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