https://ria.ru/20250423/forum-2012901360.html
Межрегиональный форум по бережливому управлению пройдет в Липецкой области
Межрегиональный форум по бережливому управлению пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 23.04.2025
Межрегиональный форум по бережливому управлению пройдет в Липецкой области
Молодые профессионалы из разных регионов приедут в Липецкую область на Межрегиональный молодежный форум по бережливому производству, мероприятие пройдет с 23 по РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:45:00+03:00
2025-04-23T10:45:00+03:00
2025-04-23T10:46:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 апр – РИА Новости. Молодые профессионалы из разных регионов приедут в Липецкую область на Межрегиональный молодежный форум по бережливому производству, мероприятие пройдет с 23 по 26 апреля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, форум станет площадкой для обмена опытом между молодыми специалистами, представителями органов власти, бизнеса и экспертами в области бережливого производства. Артамонов отметил, что на форум приглашены государственные служащие, студенты и преподаватели вузов и ссузов, а также представители рабочей молодежи. Возраст участников – от 18 до 37 лет. Основная задача мероприятия – создание условий для самореализации подрастающего поколения через формирование ценностей бережливого мышления. "Липецкая область не просто внедряет современные подходы к организации труда – мы стараемся создавать культуру эффективности. Наш форум – это площадка, где встретятся талантливые специалисты, способные менять рабочие процессы уже сегодня", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250422/blagoustroystvo-2012791340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
Межрегиональный форум по бережливому управлению пройдет в Липецкой области
Форум по бережливому управлению пройдет в Липецкой области с 23 по 26 апреля
ЛИПЕЦК, 23 апр – РИА Новости. Молодые профессионалы из разных регионов приедут в Липецкую область на Межрегиональный молодежный форум по бережливому производству, мероприятие пройдет с 23 по 26 апреля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, форум станет площадкой для обмена опытом между молодыми специалистами, представителями органов власти, бизнеса и экспертами в области бережливого производства.
Артамонов
отметил, что на форум приглашены государственные служащие, студенты и преподаватели вузов и ссузов, а также представители рабочей молодежи. Возраст участников – от 18 до 37 лет. Основная задача мероприятия – создание условий для самореализации подрастающего поколения через формирование ценностей бережливого мышления.
"Липецкая область не просто внедряет современные подходы к организации труда – мы стараемся создавать культуру эффективности. Наш форум – это площадка, где встретятся талантливые специалисты, способные менять рабочие процессы уже сегодня", – сказал Артамонов.