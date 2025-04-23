https://ria.ru/20250423/forum-2012901360.html

Межрегиональный форум по бережливому управлению пройдет в Липецкой области

Межрегиональный форум по бережливому управлению пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 23.04.2025

Межрегиональный форум по бережливому управлению пройдет в Липецкой области

Молодые профессионалы из разных регионов приедут в Липецкую область на Межрегиональный молодежный форум по бережливому производству, мероприятие пройдет с 23 по РИА Новости, 23.04.2025

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липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 23 апр – РИА Новости. Молодые профессионалы из разных регионов приедут в Липецкую область на Межрегиональный молодежный форум по бережливому производству, мероприятие пройдет с 23 по 26 апреля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, форум станет площадкой для обмена опытом между молодыми специалистами, представителями органов власти, бизнеса и экспертами в области бережливого производства. Артамонов отметил, что на форум приглашены государственные служащие, студенты и преподаватели вузов и ссузов, а также представители рабочей молодежи. Возраст участников – от 18 до 37 лет. Основная задача мероприятия – создание условий для самореализации подрастающего поколения через формирование ценностей бережливого мышления. "Липецкая область не просто внедряет современные подходы к организации труда – мы стараемся создавать культуру эффективности. Наш форум – это площадка, где встретятся талантливые специалисты, способные менять рабочие процессы уже сегодня", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250422/blagoustroystvo-2012791340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов