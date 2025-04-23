МИД Белоруссии назвал возрождение неофашизма модным трендом в Европе
Глава МИД Белоруссии Рыженков: Европа подает неофашизм под видом свободы выбора
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МИНСК, 23 апр - РИА Новости. Возрождение неофашизма стало модным трендом в Европе, который продвигается под видом свободы выбора, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
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"Возрождение неофашизма - это сегодня, к сожалению, модный тренд в Европе, который продвигается под видом свободы выбора", - приводит агентство Белта слова Рыженкова, которые он произнес на международной научно-практической конференции "Подвигу народа жить в веках", приуроченной к 80-летию Победы.
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Конференция прошла в Минске в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.
Министр сказал, что для недопущения ужасов войны страны 80 лет назад создали Организацию Объединенных Наций. "Мы тогда смогли сформировать все вместе архитектуру международного права, добились общего понимания и толкования основных глобальных вызовов и угроз. Все это держалось на консенсусе мнений о Второй мировой войне, ее причинах и роли отдельных государств в этой войне", - отметил он.
Однако, по словам главы белорусской дипломатии, с течением лет некоторые державы, которых не устроили итоги Второй мировой войны, стали размывать историческую правду и по-новому толковать международные процессы, происходившие накануне Второй мировой войны. "В первую очередь это те, кто был на стороне гитлеровской Германии, и сама Германия. Их цель очевидна - оправдать агрессию, обелить предателей и пособников, чтобы бесчеловечные дела и зверства в отношении мирного населения были забыты, а их тогда вынашиваемые планы стали реальностью сегодня. А предки этих людей из палачей превратились бы в героев", - сказал министр.
Министр напомнил, что сегодня в некоторых странах Европы на глазах ветеранов уничтожаются памятники, воздвигнутые когда-то в честь этих ветеранов.
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"Как этим ветеранам объяснить своим детям и внукам происходящее сегодня? Ведь они когда-то вместе освобождали Европу и видели, как на их глазах гибнут сотни тысяч человек за свободное будущее этой Европы, за свободу Польши, Чехии, Словакии и многих других стран. А сегодня на смену воинам-освободителям приходят в эти страны так называемые новые борцы за свободу и независимость, у которых свои сантименты и свои псевдогерои. Европа поощряет шествие в честь ультраправых националистов, чтит память коллаборационистов и откровенных предателей", - сказал министр, подчеркнув, что все это не может не вызвать решительный протест каждого честного человека, знакомого с историей.
Он заявил, что действия Европы дошли до абсурда, потомки погибших за свободу не могут приехать на места захоронений, чтобы преклонить колени перед своими предками, и в то же время Европа активно вооружается, и оружие производят не для того, чтобы оно лежало без дела. "Сохранить историческую правду для потомков - это наша святая обязанность и моральный долг. Мы знаем точно, что правду нельзя уничтожить ни возведенными приграничными заборами, ни воздушными эмбарго, ни незаконными санкциями. Мы должны удерживать мир во что бы то ни стало в память о наших предках-освободителях. Ведь, как оказалось, мир не является простой данностью. 80 лет прошло, ушли с большего те люди, которые помнят ужасы войны, и вот мы уже на пороге обрыва", - сказал Рыженков.
Министр считает, что надо наращивать коллективные усилия на международной арене по недопущению героизации неонацизма и обеления нацистских преступников и их последователей.