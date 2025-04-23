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В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг - РИА Новости, 23.04.2025
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12:13 23.04.2025 (обновлено: 12:14 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/ezoterika-2012923688.html
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг - РИА Новости, 23.04.2025
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг
В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и блокировке ресурсов с такими предложениями, документ... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и блокировке ресурсов с такими предложениями, документ доступен в думской электронной базе."В связи с необходимостью защиты граждан Российской Федерации от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье законопроектом предлагается внести изменения, направленные на противодействие распространению навязчивой рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, вводящей потребителей в заблуждение", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Законопроектом также вносятся изменения, направленные на развитие механизма выявления и блокировки ресурсов с такими предложениями.
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг

В ГД внесли проект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг

© Fotolia / beemanjaКарты таро
Карты таро - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Fotolia / beemanja
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и блокировке ресурсов с такими предложениями, документ доступен в думской электронной базе.
"В связи с необходимостью защиты граждан Российской Федерации от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье законопроектом предлагается внести изменения, направленные на противодействие распространению навязчивой рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, вводящей потребителей в заблуждение", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом также вносятся изменения, направленные на развитие механизма выявления и блокировки ресурсов с такими предложениями.
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