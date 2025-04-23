https://ria.ru/20250423/ezoterika-2012923688.html

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг - РИА Новости, 23.04.2025

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг

В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и блокировке ресурсов с такими предложениями, документ... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:13:00+03:00

2025-04-23T12:13:00+03:00

2025-04-23T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и блокировке ресурсов с такими предложениями, документ доступен в думской электронной базе."В связи с необходимостью защиты граждан Российской Федерации от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье законопроектом предлагается внести изменения, направленные на противодействие распространению навязчивой рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, вводящей потребителей в заблуждение", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Законопроектом также вносятся изменения, направленные на развитие механизма выявления и блокировки ресурсов с такими предложениями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество, россия