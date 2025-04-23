https://ria.ru/20250423/evrodeputat-2012938062.html

Евродепутат жестко высказался об отмене переговоров по Украине в Лондоне

Евродепутат жестко высказался об отмене переговоров по Украине в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025

Евродепутат жестко высказался об отмене переговоров по Украине в Лондоне

Решение глав МИД Британии, Франции и Германии не принимать участие в переговорах по Украине в Лондоне говорит о том, что они сами не верят, что по их итогам... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:13:00+03:00

2025-04-23T13:13:00+03:00

2025-04-23T18:18:00+03:00

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ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Решение глав МИД Британии, Франции и Германии не принимать участие в переговорах по Украине в Лондоне говорит о том, что они сами не верят, что по их итогам может быть достигнут прогресс в мирном урегулировании, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани. "Что это значит, если они не поехали туда? Во-первых, они совершенно не верят в (успех – ред.) этой встречи. Они понимают, что это просто операция по коммуникации. Во-вторых, очень ясно, у Европы нет плана на случай мира, у них есть только план продолжать войну", - сказал он. При этом, по его словам, главы МИД европейских стран участвовали бы в переговорах, если бы на них приехал госсекретарь США Марко Рубио.Евродепутат также назвал встречу в Лондоне "пустым цирком", поскольку никто не верит в её результативность. Он напомнил, что первые аналогичные переговоры, которые прошли на прошлой неделе в Париже, активно освещались прессой, на них присутствовали не только представители стран, но и непосредственно министры. Однако, по словам Мариани, все понимают, что это иллюзия, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон любит делать громкие заявления.Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012898369.html

https://ria.ru/20250423/skandal-2012861463.html

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