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Эстония планирует создать военную базу около границы с Россией - РИА Новости, 23.04.2025
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13:29 23.04.2025 (обновлено: 14:11 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/estonija-2012943117.html
Эстония планирует создать военную базу около границы с Россией
Эстония планирует создать военную базу около границы с Россией - РИА Новости, 23.04.2025
Эстония планирует создать военную базу около границы с Россией
Эстония намерена создать военную базу в пограничном с Россией городе Нарве, заявил начальник эстонского Генштаба генерал-майор Вахур Карус, слова которого... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:29:00+03:00
2025-04-23T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Эстония намерена создать военную базу в пограничном с Россией городе Нарве, заявил начальник эстонского Генштаба генерал-майор Вахур Карус, слова которого приводит телерадиовещательная компания ERR."Планируется разместить в Нарве подразделения на постоянной основе, &lt;…&gt; нормализовать ежедневное присутствие военнослужащих в городе", — заявил Карус.Он добавил, что на базе будет происходить ротация различных подразделений. Разместить там первоначально предполагается примерно 200-250 военных. Это будут как действующие военнослужащие, так и призывники и резервисты."Если учебный цикл позволяет, подразделение, отправляющееся в Нарву, может взять с собой резервистов для совместного несения боевого дежурства", — добавил генерал.В начале года власти Эстонии заявили, что выделят 30,5 миллиона евро на укрепление границы с Россией и расширение возможностей наблюдения. Из этой суммы 12,5 миллиона пойдут на беспилотники, а 18 миллионов — на строительство военной инфраструктуры. Планируется, что оборонительная цепь будет включать в себя около 600 бункеров, первый опорный пункт из 14 бункеров должен появиться к осени.При этом глава МВД Игорь Таро допускал, что строительство полностью никогда не сможет завершиться, так как в процессе постоянно возникают новые проблемы и дополнительные технические вызовы.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250320/evrosoyuz-2005965578.html
https://ria.ru/20250310/es-2003634059.html
https://ria.ru/20250417/evroarmiya-2011629311.html
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в мире, нарва, эстония, россия
В мире, Нарва, Эстония, Россия
Эстония планирует создать военную базу около границы с Россией

Карус: Эстония планирует создать в Нарве военную базу, где разместят 250 военных

CC BY 2.0 / Cpl Madis Veltman EST Army / SFJZ13 / Эстонские военные
Эстонские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
CC BY 2.0 / Cpl Madis Veltman EST Army / SFJZ13 /
Эстонские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Эстония намерена создать военную базу в пограничном с Россией городе Нарве, заявил начальник эстонского Генштаба генерал-майор Вахур Карус, слова которого приводит телерадиовещательная компания ERR.
"Планируется разместить в Нарве подразделения на постоянной основе, <…> нормализовать ежедневное присутствие военнослужащих в городе", — заявил Карус.
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Он добавил, что на базе будет происходить ротация различных подразделений. Разместить там первоначально предполагается примерно 200-250 военных. Это будут как действующие военнослужащие, так и призывники и резервисты.
"Если учебный цикл позволяет, подразделение, отправляющееся в Нарву, может взять с собой резервистов для совместного несения боевого дежурства", — добавил генерал.
В начале года власти Эстонии заявили, что выделят 30,5 миллиона евро на укрепление границы с Россией и расширение возможностей наблюдения. Из этой суммы 12,5 миллиона пойдут на беспилотники, а 18 миллионов — на строительство военной инфраструктуры. Планируется, что оборонительная цепь будет включать в себя около 600 бункеров, первый опорный пункт из 14 бункеров должен появиться к осени.
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При этом глава МВД Игорь Таро допускал, что строительство полностью никогда не сможет завершиться, так как в процессе постоянно возникают новые проблемы и дополнительные технические вызовы.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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