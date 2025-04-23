https://ria.ru/20250423/estonija-2012943117.html

Эстония планирует создать военную базу около границы с Россией

Эстония планирует создать военную базу около границы с Россией - РИА Новости, 23.04.2025

Эстония планирует создать военную базу около границы с Россией

Эстония намерена создать военную базу в пограничном с Россией городе Нарве, заявил начальник эстонского Генштаба генерал-майор Вахур Карус, слова которого... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:29:00+03:00

2025-04-23T13:29:00+03:00

2025-04-23T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Эстония намерена создать военную базу в пограничном с Россией городе Нарве, заявил начальник эстонского Генштаба генерал-майор Вахур Карус, слова которого приводит телерадиовещательная компания ERR."Планируется разместить в Нарве подразделения на постоянной основе, <…> нормализовать ежедневное присутствие военнослужащих в городе", — заявил Карус.Он добавил, что на базе будет происходить ротация различных подразделений. Разместить там первоначально предполагается примерно 200-250 военных. Это будут как действующие военнослужащие, так и призывники и резервисты."Если учебный цикл позволяет, подразделение, отправляющееся в Нарву, может взять с собой резервистов для совместного несения боевого дежурства", — добавил генерал.В начале года власти Эстонии заявили, что выделят 30,5 миллиона евро на укрепление границы с Россией и расширение возможностей наблюдения. Из этой суммы 12,5 миллиона пойдут на беспилотники, а 18 миллионов — на строительство военной инфраструктуры. Планируется, что оборонительная цепь будет включать в себя около 600 бункеров, первый опорный пункт из 14 бункеров должен появиться к осени.При этом глава МВД Игорь Таро допускал, что строительство полностью никогда не сможет завершиться, так как в процессе постоянно возникают новые проблемы и дополнительные технические вызовы.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250320/evrosoyuz-2005965578.html

https://ria.ru/20250310/es-2003634059.html

https://ria.ru/20250417/evroarmiya-2011629311.html

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