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ЕС рассматривает возможность сокращения закупок оружия у США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2025
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20:44 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/es-2013050115.html
ЕС рассматривает возможность сокращения закупок оружия у США, пишут СМИ
ЕС рассматривает возможность сокращения закупок оружия у США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2025
ЕС рассматривает возможность сокращения закупок оружия у США, пишут СМИ
Страны Евросоюза рассматривают возможность сокращения закупок американских вооружений и введения жестких экономических ограничений в отношении США в качестве... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:44:00+03:00
2025-04-23T20:44:00+03:00
сша
украина
дональд трамп
politico
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза рассматривают возможность сокращения закупок американских вооружений и введения жестких экономических ограничений в отношении США в качестве ответных мер на действия администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников. "Рассматриваемые предложения варьируются от незначительных мер до жестких ограничений, которые могут разорвать оборонные и экономические отношения... Среди рассматриваемых мер - поиск альтернативных поставщиков военной техники и боеприпасов, введение жестких ответных пошлин, отмена мер защиты интеллектуальной собственности для американских компаний и уменьшение зависимости от американских технологических гигантов", - пишет издание. Так, многие страны были обеспокоены использованием Вашингтоном оборонных технологий в качестве рычага давления на Украину. Кроме того, многие из стран поняли, что требованиям США по увеличению оборонных расходов не так просто соответствовать. В результате страны пришли к выводу, что необходимо сокращать зависимость от американских систем и развивать собственные. Советник польского правительства по Украине Павел Коваль заявил изданию, что "доверие к США серьезно пошатнулось", и что Польша, вероятно, не будет размещать новые крупные заказы на американскую военную технику. Кроме того, по данным источников, после введения американских пошлин на уровне Европейской комиссии обсуждалось применение в отношении США так называемого инструмента по "борьбе с принуждением", который СМИ описывают как "самое мощное" экономическое оружие ЕС. Инструмент представляет собой набор поступательных мер для борьбы с экономическим "принуждением". Первая ступень подразумевает переговоры, затем следуют повышение пошлин, исключение из систем государственных закупок и ограничение на защиту прав интеллектуальной собственности. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250203/es-1996990645.html
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сша, украина, дональд трамп, politico, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Украина, Дональд Трамп, Politico, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
ЕС рассматривает возможность сокращения закупок оружия у США, пишут СМИ

Politico: ЕС может сократить закупки оружия у США и ввести жесткие пошлины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза рассматривают возможность сокращения закупок американских вооружений и введения жестких экономических ограничений в отношении США в качестве ответных мер на действия администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.
«
"Рассматриваемые предложения варьируются от незначительных мер до жестких ограничений, которые могут разорвать оборонные и экономические отношения... Среди рассматриваемых мер - поиск альтернативных поставщиков военной техники и боеприпасов, введение жестких ответных пошлин, отмена мер защиты интеллектуальной собственности для американских компаний и уменьшение зависимости от американских технологических гигантов", - пишет издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В ЕС испугались, что отказ от импорта оружия США приведет в ярость Трампа
3 февраля, 11:08
Так, многие страны были обеспокоены использованием Вашингтоном оборонных технологий в качестве рычага давления на Украину. Кроме того, многие из стран поняли, что требованиям США по увеличению оборонных расходов не так просто соответствовать. В результате страны пришли к выводу, что необходимо сокращать зависимость от американских систем и развивать собственные. Советник польского правительства по Украине Павел Коваль заявил изданию, что "доверие к США серьезно пошатнулось", и что Польша, вероятно, не будет размещать новые крупные заказы на американскую военную технику.
Кроме того, по данным источников, после введения американских пошлин на уровне Европейской комиссии обсуждалось применение в отношении США так называемого инструмента по "борьбе с принуждением", который СМИ описывают как "самое мощное" экономическое оружие ЕС.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Вывозят людей, оружие": в США раскрыли факты о черном рынке на Украине
10 апреля, 05:23
Инструмент представляет собой набор поступательных мер для борьбы с экономическим "принуждением". Первая ступень подразумевает переговоры, затем следуют повышение пошлин, исключение из систем государственных закупок и ограничение на защиту прав интеллектуальной собственности.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
WP: в Европе опасаются, что США могут прекратить обслуживание вооружений
23 марта, 19:58
 
СШАУкраинаДональд ТрампPoliticoЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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