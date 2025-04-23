https://ria.ru/20250423/es-2013050115.html

ЕС рассматривает возможность сокращения закупок оружия у США, пишут СМИ

ЕС рассматривает возможность сокращения закупок оружия у США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2025

ЕС рассматривает возможность сокращения закупок оружия у США, пишут СМИ

Страны Евросоюза рассматривают возможность сокращения закупок американских вооружений и введения жестких экономических ограничений в отношении США в качестве... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:44:00+03:00

2025-04-23T20:44:00+03:00

2025-04-23T20:44:00+03:00

сша

украина

дональд трамп

politico

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза рассматривают возможность сокращения закупок американских вооружений и введения жестких экономических ограничений в отношении США в качестве ответных мер на действия администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников. "Рассматриваемые предложения варьируются от незначительных мер до жестких ограничений, которые могут разорвать оборонные и экономические отношения... Среди рассматриваемых мер - поиск альтернативных поставщиков военной техники и боеприпасов, введение жестких ответных пошлин, отмена мер защиты интеллектуальной собственности для американских компаний и уменьшение зависимости от американских технологических гигантов", - пишет издание. Так, многие страны были обеспокоены использованием Вашингтоном оборонных технологий в качестве рычага давления на Украину. Кроме того, многие из стран поняли, что требованиям США по увеличению оборонных расходов не так просто соответствовать. В результате страны пришли к выводу, что необходимо сокращать зависимость от американских систем и развивать собственные. Советник польского правительства по Украине Павел Коваль заявил изданию, что "доверие к США серьезно пошатнулось", и что Польша, вероятно, не будет размещать новые крупные заказы на американскую военную технику. Кроме того, по данным источников, после введения американских пошлин на уровне Европейской комиссии обсуждалось применение в отношении США так называемого инструмента по "борьбе с принуждением", который СМИ описывают как "самое мощное" экономическое оружие ЕС. Инструмент представляет собой набор поступательных мер для борьбы с экономическим "принуждением". Первая ступень подразумевает переговоры, затем следуют повышение пошлин, исключение из систем государственных закупок и ограничение на защиту прав интеллектуальной собственности. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250203/es-1996990645.html

https://ria.ru/20250410/set-2010372175.html

https://ria.ru/20250323/ssha-2006815757.html

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сша, украина, дональд трамп, politico, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире