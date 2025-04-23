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В Ереване в пятый раз прошла международная акция "Сад памяти" - РИА Новости, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:09 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/erevan-2013045039.html
В Ереване в пятый раз прошла международная акция "Сад памяти"
В Ереване в пятый раз прошла международная акция "Сад памяти" - РИА Новости, 23.04.2025
В Ереване в пятый раз прошла международная акция "Сад памяти"
Международная акция "Сад памяти" прошла в среду в Ереване в преддверии Дня Победы. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:09:00+03:00
2025-04-23T20:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ереван
армения
россия
сергей копыркин
владимир путин
волонтеры победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Международная акция "Сад памяти" прошла в среду в Ереване в преддверии Дня Победы. Армения присоединилась к акции уже пятый год подряд. Мероприятие состоялось в парке Победы. В посадке деревьев в память о павших на фронтах Великой Отечественной войны приняли участие дипломаты, ветераны, студенты, волонтеры и жители города. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин отметил, что к 80-летию Победы планируется много мероприятий. "И проходящая в пятый раз акция" Сад памяти" имеет тоже очень большое значение. И символическое, и нравственное. Во-первых, здесь, в Армении, эта акция объединяет тех людей, представителей тех стран, тех народов, которые свято чтут память о великом подвиге наших предков. Я думаю, это не случайно. Обратите внимание, с какой гордостью выступали сегодня ораторы, в том числе и послы Казахстана, Туркменистана, рассказывая о вкладе их народов в нашу общую победу", - заявил посол. Он подчеркнул, что народам бывших советских республик есть чем гордиться." Поэтому я убежден, что наши народы очень заинтересованы в том, чтобы память о войне, правда о войне сохранялась. Это наш нравственный, гражданский долг перед нашими предками и перед нашими потомками, потому что значение великой Победы в том, что она заложила прочный фундамент дальнейшей жизни, развития наших народов, наших стран. Акция "Сад памяти" в этом отношении тоже очень символична, потому что каждое дерево, которое мы высаживаем, это живая связь между прошлым и будущим, это дань памяти героическому подвигу наших предков, наших народов", - заявил Копыркин. Он выразил уверенность, что участвующая в акции молодежь запомнит это событие, которое станет для них живым свидетельством о великой Победе. " Так что я хотел бы поблагодарить и организаторов этой акции, мэрию Еревана. Поблагодарить всех тех, кто сегодня пришел и отдал дань памяти подвигу наших народов", - заявил посол. Акция в Ереване в очередной раз стала возможной благодаря фонду развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив" Наследие и Прогресс" при содействии мэрии Еревана. Представитель фонда Артур Согомонян отметил, что" Сад памяти" - прекрасная традиция, которая возвращает к тем великим событиям и позволяет вновь встретиться с ветеранами. Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции в высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов памятных деревьев. Международная акция "Сад памяти" проводится по инициативе АНО "Сад Памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы.
https://ria.ru/20250209/pashinyan-1998313682.html
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ереван, армения, россия, сергей копыркин, владимир путин, волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ереван, Армения, Россия, Сергей Копыркин, Владимир Путин, Волонтеры Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ереване в пятый раз прошла международная акция "Сад памяти"

В Ереване в преддверии Дня Победы прошла международная акция "Сад памяти"

© РИА Новости / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкМеждународная акция "Сад памяти" в Ереване
Международная акция Сад памяти в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Арам Нерсесян
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Международная акция "Сад памяти" в Ереване
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ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Международная акция "Сад памяти" прошла в среду в Ереване в преддверии Дня Победы.
Армения присоединилась к акции уже пятый год подряд. Мероприятие состоялось в парке Победы. В посадке деревьев в память о павших на фронтах Великой Отечественной войны приняли участие дипломаты, ветераны, студенты, волонтеры и жители города.
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Посол РФ в Армении Сергей Копыркин отметил, что к 80-летию Победы планируется много мероприятий. "И проходящая в пятый раз акция" Сад памяти" имеет тоже очень большое значение. И символическое, и нравственное. Во-первых, здесь, в Армении, эта акция объединяет тех людей, представителей тех стран, тех народов, которые свято чтут память о великом подвиге наших предков. Я думаю, это не случайно. Обратите внимание, с какой гордостью выступали сегодня ораторы, в том числе и послы Казахстана, Туркменистана, рассказывая о вкладе их народов в нашу общую победу", - заявил посол.
Он подчеркнул, что народам бывших советских республик есть чем гордиться." Поэтому я убежден, что наши народы очень заинтересованы в том, чтобы память о войне, правда о войне сохранялась. Это наш нравственный, гражданский долг перед нашими предками и перед нашими потомками, потому что значение великой Победы в том, что она заложила прочный фундамент дальнейшей жизни, развития наших народов, наших стран. Акция "Сад памяти" в этом отношении тоже очень символична, потому что каждое дерево, которое мы высаживаем, это живая связь между прошлым и будущим, это дань памяти героическому подвигу наших предков, наших народов", - заявил Копыркин. Он выразил уверенность, что участвующая в акции молодежь запомнит это событие, которое станет для них живым свидетельством о великой Победе. " Так что я хотел бы поблагодарить и организаторов этой акции, мэрию Еревана. Поблагодарить всех тех, кто сегодня пришел и отдал дань памяти подвигу наших народов", - заявил посол.
Акция в Ереване в очередной раз стала возможной благодаря фонду развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив" Наследие и Прогресс" при содействии мэрии Еревана. Представитель фонда Артур Согомонян отметил, что" Сад памяти" - прекрасная традиция, которая возвращает к тем великим событиям и позволяет вновь встретиться с ветеранами.
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Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала
Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции в высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов памятных деревьев.
Международная акция "Сад памяти" проводится по инициативе АНО "Сад Памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы.
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