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При восхождении на Эльбрус погиб иностранный турист - РИА Новости, 23.04.2025
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13:55 23.04.2025 (обновлено: 14:00 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/elbrus-2012951441.html
При восхождении на Эльбрус погиб иностранный турист
При восхождении на Эльбрус погиб иностранный турист - РИА Новости, 23.04.2025
При восхождении на Эльбрус погиб иностранный турист
Спасатели в Кабардино-Балкарии обнаружили двоих иностранных туристов, ранее попросивших о помощи во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб, сообщила... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:55:00+03:00
2025-04-23T14:00:00+03:00
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 23 апр – РИА Новости. Спасатели в Кабардино-Балкарии обнаружили двоих иностранных туристов, ранее попросивших о помощи во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.Ранее на Эльбрусе на высоте примерно 5350 метров незарегистрированная иностранная группа попросила о помощи. По предварительной информации, у двух участников группы горная болезнь. На помощь туристам выдвинулись десять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России."В настоящее время обнаружены двое туристов. Один, к сожалению, погиб. По предварительной информации, двое спустились самостоятельно. Поиск ещё одного продолжается. Проведение поисковых работ осложняется тяжелыми условиями высокогорья: глубоким снежным покровом, сильными ветрами и ограниченной видимостью", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250404/elbrus-2009454872.html
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эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При восхождении на Эльбрус погиб иностранный турист

В КБР нашли двух иностранцев, забиравшихся на Эльбрус, один из них погиб

© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанкЭльбрус
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Макс Альперт
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ПЯТИГОРСК, 23 апр – РИА Новости. Спасатели в Кабардино-Балкарии обнаружили двоих иностранных туристов, ранее попросивших о помощи во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Ранее на Эльбрусе на высоте примерно 5350 метров незарегистрированная иностранная группа попросила о помощи. По предварительной информации, у двух участников группы горная болезнь. На помощь туристам выдвинулись десять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"В настоящее время обнаружены двое туристов. Один, к сожалению, погиб. По предварительной информации, двое спустились самостоятельно. Поиск ещё одного продолжается. Проведение поисковых работ осложняется тяжелыми условиями высокогорья: глубоким снежным покровом, сильными ветрами и ограниченной видимостью", – говорится в сообщении.
Спасатели оказали помощь двум туристам из Чехии и Словакии, которые заблудились во время восхождения на Эльбрус - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Спасатели помогли заблудившимся на Эльбрусе иностранным туристам
4 апреля, 23:27
 
ЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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