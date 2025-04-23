https://ria.ru/20250423/elbrus-2012951441.html

При восхождении на Эльбрус погиб иностранный турист

При восхождении на Эльбрус погиб иностранный турист - РИА Новости, 23.04.2025

При восхождении на Эльбрус погиб иностранный турист

Спасатели в Кабардино-Балкарии обнаружили двоих иностранных туристов, ранее попросивших о помощи во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб, сообщила... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:55:00+03:00

2025-04-23T13:55:00+03:00

2025-04-23T14:00:00+03:00

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937402623_0:953:2048:2104_1920x0_80_0_0_bfddfd89116ab788a493cc6714c17c09.jpg

ПЯТИГОРСК, 23 апр – РИА Новости. Спасатели в Кабардино-Балкарии обнаружили двоих иностранных туристов, ранее попросивших о помощи во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.Ранее на Эльбрусе на высоте примерно 5350 метров незарегистрированная иностранная группа попросила о помощи. По предварительной информации, у двух участников группы горная болезнь. На помощь туристам выдвинулись десять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России."В настоящее время обнаружены двое туристов. Один, к сожалению, погиб. По предварительной информации, двое спустились самостоятельно. Поиск ещё одного продолжается. Проведение поисковых работ осложняется тяжелыми условиями высокогорья: глубоким снежным покровом, сильными ветрами и ограниченной видимостью", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250404/elbrus-2009454872.html

эльбрус

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия