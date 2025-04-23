https://ria.ru/20250423/ekaterinburg-2012905004.html

В Екатеринбурге у 43 школьников заподозрили кишечную инфекцию

В Екатеринбурге у 43 школьников заподозрили кишечную инфекцию - РИА Новости, 23.04.2025

В Екатеринбурге у 43 школьников заподозрили кишечную инфекцию

Более 40 учеников начальных классов одной из школ Екатеринбурга пропустили занятия из-за подозрения на острую кишечную инфекцию, двое были госпитализированы,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:57:00+03:00

2025-04-23T10:57:00+03:00

2025-04-23T10:57:00+03:00

происшествия

екатеринбург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Более 40 учеников начальных классов одной из школ Екатеринбурга пропустили занятия из-за подозрения на острую кишечную инфекцию, двое были госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента образования. "По подозрению на острую кишечную инфекцию в школу не пришли 43 ученика начальной школы. В больницу обратились два человека. Одного уже отпустили домой", - сказал собеседник агентства. По его словам, представители Роспотребнадзора проверили санитарное состояние пищеблока, взяли смывы с посуды, столов, оборудования, проверили наличие и соответствие суточных проб, взяли пробы для проведения анализа. Выдано предписание Роспотребнадзора на обработку помещений школы и пищеблока специализированной организацией. Как уточнили в департаменте, школа переведена на дистанционное обучение до 27 апреля. Сотрудники прокуратуры изучают документацию по организации питания, в том числе по закупке продуктов. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

https://ria.ru/20241120/otravlenie-1984828961.html

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происшествия, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)