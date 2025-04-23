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В Екатеринбурге у 43 школьников заподозрили кишечную инфекцию - РИА Новости, 23.04.2025
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10:57 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/ekaterinburg-2012905004.html
В Екатеринбурге у 43 школьников заподозрили кишечную инфекцию
В Екатеринбурге у 43 школьников заподозрили кишечную инфекцию - РИА Новости, 23.04.2025
В Екатеринбурге у 43 школьников заподозрили кишечную инфекцию
Более 40 учеников начальных классов одной из школ Екатеринбурга пропустили занятия из-за подозрения на острую кишечную инфекцию, двое были госпитализированы,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:57:00+03:00
2025-04-23T10:57:00+03:00
происшествия
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Более 40 учеников начальных классов одной из школ Екатеринбурга пропустили занятия из-за подозрения на острую кишечную инфекцию, двое были госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента образования. "По подозрению на острую кишечную инфекцию в школу не пришли 43 ученика начальной школы. В больницу обратились два человека. Одного уже отпустили домой", - сказал собеседник агентства. По его словам, представители Роспотребнадзора проверили санитарное состояние пищеблока, взяли смывы с посуды, столов, оборудования, проверили наличие и соответствие суточных проб, взяли пробы для проведения анализа. Выдано предписание Роспотребнадзора на обработку помещений школы и пищеблока специализированной организацией. Как уточнили в департаменте, школа переведена на дистанционное обучение до 27 апреля. Сотрудники прокуратуры изучают документацию по организации питания, в том числе по закупке продуктов. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
https://ria.ru/20241120/otravlenie-1984828961.html
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происшествия, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Екатеринбурге у 43 школьников заподозрили кишечную инфекцию

В Екатеринбурге более 40 детей пропустили занятия из-за подозрения на отравление

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Более 40 учеников начальных классов одной из школ Екатеринбурга пропустили занятия из-за подозрения на острую кишечную инфекцию, двое были госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента образования.
"По подозрению на острую кишечную инфекцию в школу не пришли 43 ученика начальной школы. В больницу обратились два человека. Одного уже отпустили домой", - сказал собеседник агентства.
По его словам, представители Роспотребнадзора проверили санитарное состояние пищеблока, взяли смывы с посуды, столов, оборудования, проверили наличие и соответствие суточных проб, взяли пробы для проведения анализа. Выдано предписание Роспотребнадзора на обработку помещений школы и пищеблока специализированной организацией.
Как уточнили в департаменте, школа переведена на дистанционное обучение до 27 апреля.
Сотрудники прокуратуры изучают документацию по организации питания, в том числе по закупке продуктов. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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