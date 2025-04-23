https://ria.ru/20250423/egipet-2013036558.html
В египетском университете состоялся "День российской культуры"
В египетском университете состоялся "День российской культуры" - РИА Новости, 23.04.2025
В египетском университете состоялся "День российской культуры"
"День российской культуры" состоялся в университете Айн-Шамс в египетской столице Каире, в ходе мероприятия студенты исполнили стихотворения и песни на русском... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:15:00+03:00
2025-04-23T19:15:00+03:00
2025-04-23T19:15:00+03:00
египет
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64906/63/649066353_0:579:1500:1423_1920x0_80_0_0_a8c0882e29e0f4eaeb65c24ca3630c1c.jpg
КАИР, 23 апр - РИА Новости. "День российской культуры" состоялся в университете Айн-Шамс в египетской столице Каире, в ходе мероприятия студенты исполнили стихотворения и песни на русском языке, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие, проходившее во вторник, было организовано лингвистическим факультетом университета. "Культурный день включает в себя различную деятельность студентов и выпускников – были исполнены стихотворения великих русских поэтов и продемонстрирован их перевод на арабский язык", - сообщила агентству глава отделения русского языка в Айн-Шамс Дина Мухаммед Абдо. Также египетские студенты, изучающие русский язык, поставили кукольный спектакль, целью которого, по словам организаторов, было ознакомление с русскими народными пословицами и одеждой. Мероприятие посетили сотрудники представительства Россотрудничества в Египте. В конце "Дня российской культуры" наиболее отличившихся студентов наградили за успехи в изучении русского языка.
https://ria.ru/20250223/oae-2001138514.html
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64906/63/649066353_0:438:1500:1563_1920x0_80_0_0_0f1e1e4cc68809f05d2977b24b3de74c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Египет, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
В египетском университете состоялся "День российской культуры"
В университете Айн-Шамс в Каире прошел "День российской культуры"