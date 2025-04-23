https://ria.ru/20250423/egipet-2013036558.html

В египетском университете состоялся "День российской культуры"

В египетском университете состоялся "День российской культуры" - РИА Новости, 23.04.2025

В египетском университете состоялся "День российской культуры"

"День российской культуры" состоялся в университете Айн-Шамс в египетской столице Каире, в ходе мероприятия студенты исполнили стихотворения и песни на русском... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:15:00+03:00

2025-04-23T19:15:00+03:00

2025-04-23T19:15:00+03:00

египет

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КАИР, 23 апр - РИА Новости. "День российской культуры" состоялся в университете Айн-Шамс в египетской столице Каире, в ходе мероприятия студенты исполнили стихотворения и песни на русском языке, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие, проходившее во вторник, было организовано лингвистическим факультетом университета. "Культурный день включает в себя различную деятельность студентов и выпускников – были исполнены стихотворения великих русских поэтов и продемонстрирован их перевод на арабский язык", - сообщила агентству глава отделения русского языка в Айн-Шамс Дина Мухаммед Абдо. Также египетские студенты, изучающие русский язык, поставили кукольный спектакль, целью которого, по словам организаторов, было ознакомление с русскими народными пословицами и одеждой. Мероприятие посетили сотрудники представительства Россотрудничества в Египте. В конце "Дня российской культуры" наиболее отличившихся студентов наградили за успехи в изучении русского языка.

https://ria.ru/20250223/oae-2001138514.html

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египет, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире