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В египетском университете состоялся "День российской культуры" - РИА Новости, 23.04.2025
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19:15 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/egipet-2013036558.html
В египетском университете состоялся "День российской культуры"
В египетском университете состоялся "День российской культуры" - РИА Новости, 23.04.2025
В египетском университете состоялся "День российской культуры"
"День российской культуры" состоялся в университете Айн-Шамс в египетской столице Каире, в ходе мероприятия студенты исполнили стихотворения и песни на русском... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:15:00+03:00
2025-04-23T19:15:00+03:00
египет
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64906/63/649066353_0:579:1500:1423_1920x0_80_0_0_a8c0882e29e0f4eaeb65c24ca3630c1c.jpg
КАИР, 23 апр - РИА Новости. "День российской культуры" состоялся в университете Айн-Шамс в египетской столице Каире, в ходе мероприятия студенты исполнили стихотворения и песни на русском языке, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие, проходившее во вторник, было организовано лингвистическим факультетом университета. "Культурный день включает в себя различную деятельность студентов и выпускников – были исполнены стихотворения великих русских поэтов и продемонстрирован их перевод на арабский язык", - сообщила агентству глава отделения русского языка в Айн-Шамс Дина Мухаммед Абдо. Также египетские студенты, изучающие русский язык, поставили кукольный спектакль, целью которого, по словам организаторов, было ознакомление с русскими народными пословицами и одеждой. Мероприятие посетили сотрудники представительства Россотрудничества в Египте. В конце "Дня российской культуры" наиболее отличившихся студентов наградили за успехи в изучении русского языка.
https://ria.ru/20250223/oae-2001138514.html
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египет, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Египет, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
В египетском университете состоялся "День российской культуры"

В университете Айн-Шамс в Каире прошел "День российской культуры"

© РИА Новости / Александр ЕлистратовЕгипетский флаг
Египетский флаг - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Александр Елистратов
Египетский флаг. Архивное фото
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КАИР, 23 апр - РИА Новости. "День российской культуры" состоялся в университете Айн-Шамс в египетской столице Каире, в ходе мероприятия студенты исполнили стихотворения и песни на русском языке, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие, проходившее во вторник, было организовано лингвистическим факультетом университета.
«
"Культурный день включает в себя различную деятельность студентов и выпускников – были исполнены стихотворения великих русских поэтов и продемонстрирован их перевод на арабский язык", - сообщила агентству глава отделения русского языка в Айн-Шамс Дина Мухаммед Абдо.
Также египетские студенты, изучающие русский язык, поставили кукольный спектакль, целью которого, по словам организаторов, было ознакомление с русскими народными пословицами и одеждой.
Мероприятие посетили сотрудники представительства Россотрудничества в Египте. В конце "Дня российской культуры" наиболее отличившихся студентов наградили за успехи в изучении русского языка.
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ЕгипетФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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