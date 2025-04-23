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Ефимов: инвесторы Москвы получили от города 53 участка по льготной ставке - РИА Новости, 23.04.2025
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11:12 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/efimov-2012823019.html
Ефимов: инвесторы Москвы получили от города 53 участка по льготной ставке
Ефимов: инвесторы Москвы получили от города 53 участка по льготной ставке - РИА Новости, 23.04.2025
Ефимов: инвесторы Москвы получили от города 53 участка по льготной ставке
С марта 2022 года инвесторы Москвы получили от города 53 земельных участка по льготной ставке один рубль в год, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:12:00+03:00
2025-04-23T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. С марта 2022 года инвесторы Москвы получили от города 53 земельных участка по льготной ставке один рубль в год, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Предоставление участков для возведения производств по льготной ставке один рубль в год позволяет бизнесу сократить расходы на создание рабочих мест и в кратчайшие сроки наладить выпуск продукции, необходимой для жизни и развития города. За три года инвесторы уже арендовали более 270 гектаров земли. На них появятся предприятия в сфере электроники, пищевой промышленности, производства стройматериалов, мебели, а также другие объекты общей площадью около 2,3 миллиона квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что после того, как проекты реализуют, в Москве создадут более 23 тысяч рабочих мест. Благодаря льготной ставке предпринимателям удастся сэкономить 1,9 миллиарда рублей.Больше всего участков в рамках меры поддержки предоставляют в Новой Москве, их общая площадь составляет более 167 гектаров, добавляется в пресс-релизе.В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в Краснопахорском районе ТиНАО для строительства крупного пищевого кластера выделили пять участков. На них построят распределительный центр мясокомбината. Кроме того, здесь появятся предприятия по выпуску молочных, хлебобулочных, кондитерских изделий, готовых блюд.
https://ria.ru/20250422/efimov-2012675546.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: инвесторы Москвы получили от города 53 участка по льготной ставке

Ефимов: московским инвесторам предоставили 53 участка в рамках льготной ставки

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. С марта 2022 года инвесторы Москвы получили от города 53 земельных участка по льготной ставке один рубль в год, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Предоставление участков для возведения производств по льготной ставке один рубль в год позволяет бизнесу сократить расходы на создание рабочих мест и в кратчайшие сроки наладить выпуск продукции, необходимой для жизни и развития города. За три года инвесторы уже арендовали более 270 гектаров земли. На них появятся предприятия в сфере электроники, пищевой промышленности, производства стройматериалов, мебели, а также другие объекты общей площадью около 2,3 миллиона квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что после того, как проекты реализуют, в Москве создадут более 23 тысяч рабочих мест. Благодаря льготной ставке предпринимателям удастся сэкономить 1,9 миллиарда рублей.
Больше всего участков в рамках меры поддержки предоставляют в Новой Москве, их общая площадь составляет более 167 гектаров, добавляется в пресс-релизе.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в Краснопахорском районе ТиНАО для строительства крупного пищевого кластера выделили пять участков. На них построят распределительный центр мясокомбината. Кроме того, здесь появятся предприятия по выпуску молочных, хлебобулочных, кондитерских изделий, готовых блюд.
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