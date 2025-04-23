https://ria.ru/20250423/domostroitelstvo-2012999828.html

В домостроительство Архангельской области вложено 57 млрд рублей за 5 лет

В домостроительство Архангельской области вложено 57 млрд рублей за 5 лет - РИА Новости, 23.04.2025

В домостроительство Архангельской области вложено 57 млрд рублей за 5 лет

В строительную сферу Архангельской области с 2020 по 2024 год было направлено 57 миллиардов рублей, при этом почти 30 миллиардов рублей выделено в рамках... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:40:00+03:00

2025-04-23T16:40:00+03:00

2025-04-23T16:40:00+03:00

архангельская область

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 апр – РИА Новости. В строительную сферу Архангельской области с 2020 по 2024 год было направлено 57 миллиардов рублей, при этом почти 30 миллиардов рублей выделено в рамках областной адресной инвестиционной программы, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своём отчете перед депутатами Архангельского областного собрания. "Из общей суммы инвестиций 29,2 миллиарда рублей выделено в рамках областной адресной инвестиционной программы. Эффективность её реализации выросла с 59% в 2019 году до 99,5% в 2024-м. За пять лет в регионе введено 2,1 миллиона квадратных метра жилья", - сказал Цыбульский, уточнив, что градостроительный потенциал многоквартирного строительства превышает 1,8 миллиона квадратных метра. Уже строится 118 объектов общей площадью свыше 940 тысяч квадратных метров. С 2021 года в регионе внедрён механизм комплексного развития территорий (КРТ). Приняты решения о КРТ на 31 участке площадью 113 гектаров, где будет построено свыше 950 тысяч квадратных метров жилья. При этом расселению подлежит 155 тысяч квадратных метров аварийного фонда, более 19 тысяч квадратных метров уже расселено. Параллельно реализуются 13 масштабных инвестиционных проектов с планируемым вводом 560 тысяч квадратных метров жилья, строительством двух детских садов и двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Один из ярких примеров – детский сад "Беломорочка" в Северодвинске, построенный в рамках МИП "Квартал 100". Общий объём внебюджетных инвестиций по всем проектам – свыше 2 миллиардов рублей. "Благодаря успешной реализации масштабных инвестиционных проектов и комплексному развитию территорий в регионе будет расселено почти 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья", – отметил Цыбульский. Важным инструментом стал механизм льготной ипотеки. Программа "Арктическая ипотека" со ставкой 2% годовых уже помогла свыше 7 тысяч человек приобрести более 330 тысяч квадратных метров. "Мы сегодня являемся абсолютным лидером по реализации этой программы", – подчеркнул губернатор. Кроме того, по программе "Семейная ипотека" под 6% выдано ещё 5 тысяч кредитов на покупку жилья объёмом 280 тысяч квадратных метров. С апреля 2025 года программа будет доступна и для вторичного рынка жилья в 10 малых городах региона. Одним из ключевых направлений остаётся переселение из аварийного жилья. С 2020 по 2024 год на эти цели направлено 27,8 миллиарда рублей. В рамках федерального проекта расселено свыше 475 тысяч квадратных метров, новое жильё или компенсацию получили почти 26 тысяч человек. Построено 112 новых домов. Ввод жилья вырос на 22% по сравнению с предыдущим периодом. Особую роль сыграла поддержка президента, отметил Цыбульский. После обращения по проблеме домов, находящихся под угрозой разрушения, Архангельск получил 1,3 миллиарда рублей из резервного фонда правительства. Это позволило расселить ещё 1,2 тысячи человек. С 2025 года начнётся реализация новой федеральной программы "Жильё" с приоритетом расселения домов, находящихся под угрозой обрушения. Плановый объём финансирования – 22,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250423/tsybulskiy-2012989332.html

https://ria.ru/20250418/suda-2012175856.html

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архангельская область, александр цыбульский