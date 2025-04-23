https://ria.ru/20250423/doklad-2012898735.html
Глава Сургутского района Югры представил бюджетную политику муниципалитета
Глава Сургутского района Югры представил бюджетную политику муниципалитета - РИА Новости, 23.04.2025
Глава Сургутского района Югры представил бюджетную политику муниципалитета
Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой представил доклад о бюджетной политике муниципалитета на всероссийском... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:39:00+03:00
2025-04-23T10:39:00+03:00
2025-04-23T10:39:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
жкх
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой представил доклад о бюджетной политике муниципалитета на всероссийском муниципальном форуме "Малая родина – сила России" в Москве. "Рассказал об особенностях нашей системы целеполагания и премирования членов команды муниципалитета сегодня на мероприятии "Муниципальные финансы – технологии эффективного управления". Главная цель в работе команды муниципалитета – реализация проектов в приоритетных направлениях: благоустройство поселений, строительство и ремонт дорог, модернизация и развитие спортивной, культурной и образовательной инфраструктуры в населенных пунктах. Всего – 268 мероприятий и 45 четких, измеримых и контролируемых показателей их исполнения", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, при таком методе организации работы и контроля исполнение показателей возросло по всем отраслевым органам с 83% в 2015 году до 100% в 2024 году. Как отметил глава, в результате проведенной работы в муниципалитете построили 60 объектов спорта, семь объектов образования, 10 молодежных центров, 15 крупных объектов ЖКХ, а также реализованы 42 объекта благоустройства.
https://ria.ru/20250322/rajon-2006675217.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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жкх, сургутский район, москва
Ханты-Мансийский Автономный Округ, ЖКХ, Сургутский район, Москва
Глава Сургутского района Югры представил бюджетную политику муниципалитета
Глава Сургутского района представил доклад о бюджетной политике муниципалитета
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой представил доклад о бюджетной политике муниципалитета на всероссийском муниципальном форуме "Малая родина – сила России" в Москве.
"Рассказал об особенностях нашей системы целеполагания и премирования членов команды муниципалитета сегодня на мероприятии "Муниципальные финансы – технологии эффективного управления". Главная цель в работе команды муниципалитета – реализация проектов в приоритетных направлениях: благоустройство поселений, строительство и ремонт дорог, модернизация и развитие спортивной, культурной и образовательной инфраструктуры в населенных пунктах. Всего – 268 мероприятий и 45 четких, измеримых и контролируемых показателей их исполнения", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, при таком методе организации работы и контроля исполнение показателей возросло по всем отраслевым органам с 83% в 2015 году до 100% в 2024 году. Как отметил глава, в результате проведенной работы в муниципалитете построили 60 объектов спорта, семь объектов образования, 10 молодежных центров, 15 крупных объектов ЖКХ, а также реализованы 42 объекта благоустройства.