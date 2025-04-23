https://ria.ru/20250423/detonatsija-2012974620.html

В Киржачском районе продолжается детонация снарядов

В Киржачском районе продолжается детонация снарядов - РИА Новости, 23.04.2025

В Киржачском районе продолжается детонация снарядов

Детонация снарядов на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области сохраняется, поэтому возвращать эвакуированных жителей в их дома пока... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:21:00+03:00

2025-04-23T15:21:00+03:00

2025-04-23T15:21:00+03:00

происшествия

киржачский район

владимирская область

александр авдеев (дипломат)

министерство обороны рф (минобороны рф)

взрыв в воинской части во владимирской области

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Детонация снарядов на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области сохраняется, поэтому возвращать эвакуированных жителей в их дома пока преждевременно, как и запускать в работу предприятия, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале. "Чрезвычайная ситуация муниципального характера, уровень реагирования – местный. Динамика хорошая, но пока детонация сохраняется. Поэтому решения о возвращении эвакуированных жителей в дома и возобновлении работы всех предприятий принимать преждевременно. Образовательные организации завтра работать не будут", - написал Авдеев. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Ранее губернатор региона Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР находятся 495 человек.

https://ria.ru/20250423/vodosnabzhenie-2012880706.html

https://ria.ru/20250423/gaz-2012906080.html

киржачский район

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, киржачский район, владимирская область, александр авдеев (дипломат), министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области