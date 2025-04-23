В Киржачском районе продолжается детонация снарядов
В Киржачском районе продолжается детонация снарядов в воинской части
© РИА Новости / Владимир Никонов | Перейти в медиабанкПожарная машина на перегороженной дороге в Киржачском районе Владимирской области
Пожарная машина на перегороженной дороге в Киржачском районе Владимирской области
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Детонация снарядов на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области сохраняется, поэтому возвращать эвакуированных жителей в их дома пока преждевременно, как и запускать в работу предприятия, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
"Чрезвычайная ситуация муниципального характера, уровень реагирования – местный. Динамика хорошая, но пока детонация сохраняется. Поэтому решения о возвращении эвакуированных жителей в дома и возобновлении работы всех предприятий принимать преждевременно. Образовательные организации завтра работать не будут", - написал Авдеев.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация.
Ранее губернатор региона Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР находятся 495 человек.