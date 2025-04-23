https://ria.ru/20250423/deti-2013059127.html

Дети в Киржачском районе смогут пойти в школы и сады, заявил губернатор

Дети в Киржачском районе смогут пойти в школы и сады, заявил губернатор - РИА Новости, 23.04.2025

Дети в Киржачском районе смогут пойти в школы и сады, заявил губернатор

Дети в Киржачском районе, где произошла детонация боеприпасов, в четверг смогут пойти в школы и сады, предприятиям уже разрешили возобновить работу, сообщил... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T22:21:00+03:00

2025-04-23T22:21:00+03:00

2025-04-23T22:21:00+03:00

происшествия

киржачский район

владимирская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

взрыв в воинской части во владимирской области

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Дети в Киржачском районе, где произошла детонация боеприпасов, в четверг смогут пойти в школы и сады, предприятиям уже разрешили возобновить работу, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале. "Сегодня с 22.00 (мск) предприятия смогут работать. Завтра дети пойдут в школы и детские сады", - написал Авдеев по итогам вечернего заседания оперштаба.Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Ранее Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР находятся 495 человек. Утром Авдеев сообщил, что детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается, требуются обследования и оценка последствий.

https://ria.ru/20250423/gaz-2013058674.html

https://ria.ru/20250423/pvr-2013058836.html

киржачский район

владимирская область

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происшествия, киржачский район, владимирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области