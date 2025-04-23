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Во Львове начали демонтаж "Холма Славы" - РИА Новости, 23.04.2025
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17:37 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/demontazh-2013013761.html
Во Львове начали демонтаж "Холма Славы"
Во Львове начали демонтаж "Холма Славы" - РИА Новости, 23.04.2025
Во Львове начали демонтаж "Холма Славы"
Власти украинского Львова приступили к демонтажу мемориального комплекса "Холм Славы" с последующей эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов, в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:37:00+03:00
2025-04-23T17:37:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти украинского Львова приступили к демонтажу мемориального комплекса "Холм Славы" с последующей эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов, в том числе героя СССР Николая Кузнецова, сообщило в среду украинское издание "Общественное. Львов". Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". По информации издания, сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова. "На "Холме Славы" во Львове начали демонтировать советские могилы и забор. Об этом сообщила корреспондентка "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, после демонтажа всех могил и будут проводить эксгумацию останков советских воинов. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в августе прошлого года заявлял, что во Львовской области демонтированы все советские памятники. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Мемориал "Холм Славы" во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на "Холме Славы".
https://ria.ru/20250114/lvov-1993744369.html
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в мире, львов, украина, ссср, николай кузнецов
В мире, Львов, Украина, СССР, Николай Кузнецов
Во Львове начали демонтаж "Холма Славы"

Власти украинского Львова начали демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы"

CC BY-SA 2.5 / Russianname / Мемориал "Холм славы" во Львове
Мемориал Холм славы во Львове - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
CC BY-SA 2.5 / Russianname /
Мемориал "Холм славы" во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти украинского Львова приступили к демонтажу мемориального комплекса "Холм Славы" с последующей эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов, в том числе героя СССР Николая Кузнецова, сообщило в среду украинское издание "Общественное. Львов".
Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". По информации издания, сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.
Могила Героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Во Львове перезахоронят останки советских воинов, пишут СМИ
14 января, 22:53
«
"На "Холме Славы" во Львове начали демонтировать советские могилы и забор. Об этом сообщила корреспондентка "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, после демонтажа всех могил и будут проводить эксгумацию останков советских воинов.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в августе прошлого года заявлял, что во Львовской области демонтированы все советские памятники.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Мемориал "Холм Славы" во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на "Холме Славы".
Митинг против сноса памятников в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников
30 сентября 2024, 11:46
 
В миреЛьвовУкраинаСССРНиколай Кузнецов
 
 
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