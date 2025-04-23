https://ria.ru/20250423/demontazh-2013013761.html

Во Львове начали демонтаж "Холма Славы"

Во Львове начали демонтаж "Холма Славы" - РИА Новости, 23.04.2025

Во Львове начали демонтаж "Холма Славы"

Власти украинского Львова приступили к демонтажу мемориального комплекса "Холм Славы" с последующей эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов, в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:37:00+03:00

2025-04-23T17:37:00+03:00

2025-04-23T17:37:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти украинского Львова приступили к демонтажу мемориального комплекса "Холм Славы" с последующей эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов, в том числе героя СССР Николая Кузнецова, сообщило в среду украинское издание "Общественное. Львов". Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". По информации издания, сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова. "На "Холме Славы" во Львове начали демонтировать советские могилы и забор. Об этом сообщила корреспондентка "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, после демонтажа всех могил и будут проводить эксгумацию останков советских воинов. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в августе прошлого года заявлял, что во Львовской области демонтированы все советские памятники. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Мемориал "Холм Славы" во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на "Холме Славы".

https://ria.ru/20250114/lvov-1993744369.html

https://ria.ru/20240930/odessa-1975471413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, львов, украина, ссср, николай кузнецов