Во Львове начали демонтаж "Холма Славы"
Власти украинского Львова начали демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы"
Мемориал "Холм славы" во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти украинского Львова приступили к демонтажу мемориального комплекса "Холм Славы" с последующей эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов, в том числе героя СССР Николая Кузнецова, сообщило в среду украинское издание "Общественное. Львов".
Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". По информации издания, сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.
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"На "Холме Славы" во Львове начали демонтировать советские могилы и забор. Об этом сообщила корреспондентка "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, после демонтажа всех могил и будут проводить эксгумацию останков советских воинов.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в августе прошлого года заявлял, что во Львовской области демонтированы все советские памятники.
Мемориал "Холм Славы" во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на "Холме Славы".
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