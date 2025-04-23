https://ria.ru/20250423/delo-2013039556.html

В Нижнем Новгороде завели дело после обнаружения трупов животных в квартире

В Нижнем Новгороде завели дело после обнаружения трупов животных в квартире - РИА Новости, 23.04.2025

В Нижнем Новгороде завели дело после обнаружения трупов животных в квартире

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Нижнем Новгороде после обнаружения в одной из квартир десяти трупов кошек и собак, сообщили... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:31:00+03:00

2025-04-23T19:31:00+03:00

2025-04-23T19:31:00+03:00

происшествия

жилье

нижний новгород

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Нижнем Новгороде после обнаружения в одной из квартир десяти трупов кошек и собак, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. Двадцать первого апреля в полицию поступило несколько сообщений от жителей улицы Надежды Сусловой и зооволонтёров о трупном запахе из квартиры, агрессивном поведении соседа и краже собаки. На место происшествия был направлен наряд полиции, но в квартиру хозяева жилища никого не пустили. 48-летнего жителя квартиры доставили в полицию, где он был опрошен, затем его отпустили "в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения". "На следующий день, 22 апреля, полицейским и зооволонтёрам жильцы квартиры доступ в помещения предоставили. В результате осмотра с места происшествия изъято более 10 трупов животных, а также фрагменты тел, упакованные в пакеты и пластиковые контейнеры. Живые животные переданы зооволонтёрам. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными (часть 2 статьи 245 УК РФ)", - рассказали в МВД региона. Жители квартиры, где были обнаружены останки животных, переданы в медицинское учреждение. В пресс-службе ведомства рассказали, что в 2024 году в отношении жителей "нехорошей" квартиры поступало два сообщения от соседей, которые жаловались на антисанитарию и тараканов. Однако участкового хозяева жилища пустили только в прихожую. На тот момент в квартире из животных находилась одна собака в удовлетворительном состоянии. "Были зафиксированы антисанитарные условия. По итогу проверки материал был направлен в Роспотребнадзор для принятия мер по факту нарушения норм содержания жилых помещений", - сообщили в МВД региона, подчеркнув, что "сообщений о нарушении условий содержания животных ранее не поступало".

https://ria.ru/20250423/koshki-2013010043.html

https://ria.ru/20240921/delo-1973998449.html

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Наталья Макарова

происшествия, жилье, нижний новгород, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)