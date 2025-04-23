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Свыше 19 тысяч тонн чая купили в подмосковных магазинах с начала года - РИА Новости, 23.04.2025
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Новости Подмосковья
 
18:38 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/chay-2013030390.html
Свыше 19 тысяч тонн чая купили в подмосковных магазинах с начала года
Свыше 19 тысяч тонн чая купили в подмосковных магазинах с начала года - РИА Новости, 23.04.2025
Свыше 19 тысяч тонн чая купили в подмосковных магазинах с начала года
В подмосковных магазинах купили более 19 тысяч тонн чая разных сортов, включая продукцию региональных производителей, с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:38:00+03:00
2025-04-23T18:38:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В подмосковных магазинах купили более 19 тысяч тонн чая разных сортов, включая продукцию региональных производителей, с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что за три месяца спрос повысился более чем на 10%. Так, на прилавках магазинов Подмосковья представлен широкий ассортимент черного и зеленого чая: пакетированный, листовой, в пирамидках, а также другие виды продукции. Производством занимаются и подмосковные предприятия – в прошлом году они выпустили 33,4 тысячи тонн чая. Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что производители Подмосковья выпустили в прошлом году 23 тысячи тонн мармелада. За первые два месяца этого года производители выпустили 3,4 тысячи тонн мармелада.
https://ria.ru/20250423/podmoskovya-2013029730.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 19 тысяч тонн чая купили в подмосковных магазинах с начала года

В магазинах Подмосковья приобрели свыше 19 тысяч тонн чая с начала 2025 года

© Фото : freestocks.org / PexelsПакетик с чаем
Пакетик с чаем - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : freestocks.org / Pexels
Пакетик с чаем. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В подмосковных магазинах купили более 19 тысяч тонн чая разных сортов, включая продукцию региональных производителей, с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что за три месяца спрос повысился более чем на 10%.
Так, на прилавках магазинов Подмосковья представлен широкий ассортимент черного и зеленого чая: пакетированный, листовой, в пирамидках, а также другие виды продукции. Производством занимаются и подмосковные предприятия – в прошлом году они выпустили 33,4 тысячи тонн чая.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что производители Подмосковья выпустили в прошлом году 23 тысячи тонн мармелада. За первые два месяца этого года производители выпустили 3,4 тысячи тонн мармелада.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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