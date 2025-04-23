https://ria.ru/20250423/buryatiya-2012868336.html
В Бурятии за сутки потушили восемь лесных пожаров
В Бурятии за сутки потушили восемь лесных пожаров - РИА Новости, 23.04.2025
В Бурятии за сутки потушили восемь лесных пожаров
Лесники Бурятии за сутки потушили восемь пожаров на общей площади более 2,6 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T03:58:00+03:00
2025-04-23T03:58:00+03:00
2025-04-23T03:58:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 23 апр - РИА Новости. Лесники Бурятии за сутки потушили восемь пожаров на общей площади более 2,6 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "Лесники Бурятии ликвидировали пожары на площади 2 603 гектаров... Ликвидировано восемь очагов: в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Закаменском районах", - говорится в сообщении. Отмечается, что за прошедшие сутки новых возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано. По данным на утро среды, в регионе действуют три лесных пожара в Еравнинском районе на общей площади чуть больше 1 тысячи гектаров. Один пожар в Еравнинском районе локализован на общей площади 500 гектаров. Причинами возникновения возгораний стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 89 человек, задействовано 10 единиц лесопожарной техники. В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250421/buryatiya-2012433853.html
https://ria.ru/20250422/rosleshoz-2012771393.html
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происшествия
В Бурятии за сутки потушили восемь лесных пожаров
В Бурятии за сутки потушили восемь лесных пожаров на площади 2,6 тысяч гектаров
УЛАН-УДЭ, 23 апр - РИА Новости. Лесники Бурятии за сутки потушили восемь пожаров на общей площади более 2,6 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.
"Лесники Бурятии ликвидировали пожары на площади 2 603 гектаров... Ликвидировано восемь очагов: в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Закаменском районах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки новых возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано. По данным на утро среды, в регионе действуют три лесных пожара в Еравнинском районе на общей площади чуть больше 1 тысячи гектаров. Один пожар в Еравнинском районе локализован на общей площади 500 гектаров.
Причинами возникновения возгораний стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 89 человек, задействовано 10 единиц лесопожарной техники.
В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введен режим ЧС.