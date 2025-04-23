https://ria.ru/20250423/bolton-2013048061.html

Экс-советник Трампа назвал реальным отзыв военной поддержки США Украине

Экс-советник Трампа назвал реальным отзыв военной поддержки США Украине - РИА Новости, 23.04.2025

Экс-советник Трампа назвал реальным отзыв военной поддержки США Украине

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает реальным отзыв американской военной поддержки Украине. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:27:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает реальным отзыв американской военной поддержки Украине. "Если Трамп отзовет американскую военную поддержку, что является реальной возможностью, то Украина должна рассчитывать на то, что европейцы компенсируют разницу. И хотя наши друзья в Европе хорошо разбираются в риторике, они не всегда искусны в исполнении", - сказал Болтон в комментарии украинскому телеканалу "Общественное". Он также считает, что угрозы со стороны представителей США о возможном выходе из переговоров о прекращении огня на Украине свидетельствуют о разочаровании в Белом доме. "Я думаю, что это свидетельствует о разочаровании из-за того, что это (урегулировать конфликт на Украине – ред.) оказалось сложнее решить, чем они ожидали. Я не знаю, удивляются ли они, но, по крайней мере, их это раздражает", - отметил Болтон. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, прелагаемыми Вашингтоном, который уже выдвинул четкое предложение, то США выйдут из переговорного процесса. Американский экономист Джеффри Сакс ранее в среду в разговоре с РИА Новости заявил, что Дональд Трамп решительно настроен не давать больше денег Украине, Киеву придется либо заключить соглашение о мире, либо вести боевые действия без поддержки Вашингтона. Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе 19 апреля писала, что власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250412/tramp-2010909523.html

https://ria.ru/20250303/tramp-2002860038.html

https://ria.ru/20250304/rada-2002921450.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джон болтон, сергей лавров, нато