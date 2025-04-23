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Фондовые индексы США растут после слов Трампа о снижении пошлин для КНР - РИА Новости, 23.04.2025
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17:26 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/birzhi-2013011063.html
Фондовые индексы США растут после слов Трампа о снижении пошлин для КНР
Фондовые индексы США растут после слов Трампа о снижении пошлин для КНР - РИА Новости, 23.04.2025
Фондовые индексы США растут после слов Трампа о снижении пошлин для КНР
Основные фондовые индексы США в среду растут на 3% и более после заявлений президента страны Дональда Трампа о возможном снижении импортных пошлин в отношении... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:26:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости/Прайм. Основные фондовые индексы США в среду растут на 3% и более после заявлений президента страны Дональда Трампа о возможном снижении импортных пошлин в отношении Китая, а также об отсутствии намерений увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.06 мск промышленный индекс Dow Jones подскакивает на 2,72%, до 40 253,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,92%, до 16 940,15 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 3,1%, до 5 451,81 пункта. Ранее в среду Трамп заявил о планах снизить таможенные пошлины на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка пошлин не предусмотрена. Позднее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента снизит пошлины до 50-65%. Сейчас же, после нововведений, они достигают 145%. Кроме того, Трамп заявил, что не намерен увольнять Пауэлла, хотя вновь призвал его снизить учетную ставку как можно скорее. "Если быть оптимистом, то можно сказать, что Трамп постепенно отступает в вопросах торговли и увольнения Пауэлла", - цитирует агентство Блумберг глава отдела европейских акций AXA IM Жиль Гибу (Gillles Guibout). Впрочем, у Трампа есть "структурная тенденция" к созданию неопределенности, и сейчас среди международных инвесторов наблюдаются противоречия, добавил он. В среду также была опубликована статистика рынка недвижимости страны. Так, продажи новых домов в США в марте выросли к февралю сильнее прогноза - на 7,4%, до 724 тысяч.
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009731328.html
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цены на нефть, сша, китай, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, dow jones, nasdaq, s&p 500, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Цены на нефть, США, Китай, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Фондовые индексы США растут после слов Трампа о снижении пошлин для КНР

Dow Jones вырос на 2.72% после слов Трампа о снижении пошлин в отношении КНР

© www.diversityjobs.comБиржа
Биржа - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© www.diversityjobs.com
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости/Прайм. Основные фондовые индексы США в среду растут на 3% и более после заявлений президента страны Дональда Трампа о возможном снижении импортных пошлин в отношении Китая, а также об отсутствии намерений увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 17.06 мск промышленный индекс Dow Jones подскакивает на 2,72%, до 40 253,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,92%, до 16 940,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,1%, до 5 451,81 пункта.
Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Эксперт рассказал о последствиях повышения пошлин США
7 апреля, 06:56
Ранее в среду Трамп заявил о планах снизить таможенные пошлины на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка пошлин не предусмотрена. Позднее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента снизит пошлины до 50-65%. Сейчас же, после нововведений, они достигают 145%. Кроме того, Трамп заявил, что не намерен увольнять Пауэлла, хотя вновь призвал его снизить учетную ставку как можно скорее.
"Если быть оптимистом, то можно сказать, что Трамп постепенно отступает в вопросах торговли и увольнения Пауэлла", - цитирует агентство Блумберг глава отдела европейских акций AXA IM Жиль Гибу (Gillles Guibout).
Впрочем, у Трампа есть "структурная тенденция" к созданию неопределенности, и сейчас среди международных инвесторов наблюдаются противоречия, добавил он.
В среду также была опубликована статистика рынка недвижимости страны. Так, продажи новых домов в США в марте выросли к февралю сильнее прогноза - на 7,4%, до 724 тысяч.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Российский посол рассказал о развитии после введения пошлин Трампом
Вчера, 15:44
 
Цены на нефтьСШАКитайДональд ТрампДжером ПауэллФедеральная резервная система СШАDow JonesNasdaqS&P 500Введение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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