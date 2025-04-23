https://ria.ru/20250423/biblionoch-2012857187.html

В Библиотеке архитекторов и урбанистов прочитают лекции о Москве в годы ВОВ

В Библиотеке архитекторов и урбанистов прочитают лекции о Москве в годы ВОВ - РИА Новости, 23.04.2025

В Библиотеке архитекторов и урбанистов прочитают лекции о Москве в годы ВОВ

Во время акции "Библионочь" в Москве в Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет серия лекций по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:05:00+03:00

2025-04-23T11:05:00+03:00

2025-04-23T11:05:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Во время акции "Библионочь" в Москве в Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет серия лекций по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Мероприятия пройдут 26 апреля в здании на2-й Брестской улице, 6. Сама библиотека будет работать с 12:00 до 23:00, а акция "Библионочь" начнется в 18:00.Посетители акции смогут узнать о том, как развивалась Москва во время войны и после, кто и как сохранял и восстанавливал город."Тематическая программа будет состоять из пяти блоков, каждый из которых посвятят специалистам архитектурной и градостроительной отраслей, самоотверженно продолжавшим свой труд в сложнейший для страны военный период", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В период с 18:00 до 21:00 будут идти часовые лекции. Сначала посетителям расскажут о влиянии нейробиологии на развитие градостроительных процессов. Затем научный сотрудник Музея Москвы выступит с лекцией, где расскажет об атаках на город, о строительстве метро, Дне Победы и жизни жителей столицы во время этих событий.После этого пройдут лекции об архитектуре Москвы в годы ВОВ и о начале массового жилищного строительства после окончания войны. В конце вечера можно будет посмотреть документальные материалы "Москва 1941–1945. Хроники будней".

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы