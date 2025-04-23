В Библиотеке архитекторов и урбанистов прочитают лекции о Москве в годы ВОВ
В Библиотеке архитекторов и урбанистов в Москве пройдет "Библионочь"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Во время акции "Библионочь" в Москве в Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет серия лекций по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Мероприятия пройдут 26 апреля в здании на
2-й Брестской улице, 6. Сама библиотека будет работать с 12:00 до 23:00, а акция "Библионочь" начнется в 18:00.
Посетители акции смогут узнать о том, как развивалась Москва во время войны и после, кто и как сохранял и восстанавливал город.
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"Тематическая программа будет состоять из пяти блоков, каждый из которых посвятят специалистам архитектурной и градостроительной отраслей, самоотверженно продолжавшим свой труд в сложнейший для страны военный период", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В период с 18:00 до 21:00 будут идти часовые лекции. Сначала посетителям расскажут о влиянии нейробиологии на развитие градостроительных процессов. Затем научный сотрудник Музея Москвы выступит с лекцией, где расскажет об атаках на город, о строительстве метро, Дне Победы и жизни жителей столицы во время этих событий.
После этого пройдут лекции об архитектуре Москвы в годы ВОВ и о начале массового жилищного строительства после окончания войны. В конце вечера можно будет посмотреть документальные материалы "Москва 1941–1945. Хроники будней".