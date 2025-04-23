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В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/bespilotniki-2012872888.html
В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадал мирный житель
В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.04.2025
В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадал мирный житель
Женщина ранена в результате атаки БПЛА в Белгородской области, она госпитализирована, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T06:00:00+03:00
2025-04-23T06:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки БПЛА в Белгородской области, она госпитализирована, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. "В результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В Волоконовском районе в хуторе Шаховка с беспилотника на частный дом сброшено взрывное устройство. Ранена женщина", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ, откуда была переведена в Валуйскую ЦРБ. Медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.
https://ria.ru/20250423/bespilotniki-2012871349.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадал мирный житель

Гладков: в результате атаки БПЛА в Белгородской области ранена женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки БПЛА в Белгородской области, она госпитализирована, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
"В результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В Волоконовском районе в хуторе Шаховка с беспилотника на частный дом сброшено взрывное устройство. Ранена женщина", - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ, откуда была переведена в Валуйскую ЦРБ. Медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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