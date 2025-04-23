https://ria.ru/20250423/bespilotniki-2012872888.html

В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадал мирный житель

В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.04.2025

В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадал мирный житель

Женщина ранена в результате атаки БПЛА в Белгородской области, она госпитализирована, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T06:00:00+03:00

2025-04-23T06:00:00+03:00

2025-04-23T06:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки БПЛА в Белгородской области, она госпитализирована, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. "В результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В Волоконовском районе в хуторе Шаховка с беспилотника на частный дом сброшено взрывное устройство. Ранена женщина", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ, откуда была переведена в Валуйскую ЦРБ. Медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.

https://ria.ru/20250423/bespilotniki-2012871349.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины