https://ria.ru/20250423/bespilotniki-2012872888.html
В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадал мирный житель
В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.04.2025
В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадал мирный житель
Женщина ранена в результате атаки БПЛА в Белгородской области, она госпитализирована, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T06:00:00+03:00
2025-04-23T06:00:00+03:00
2025-04-23T06:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638710_0:193:3180:1982_1920x0_80_0_0_be3b841c6bfc7863dfe25e8dca911167.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки БПЛА в Белгородской области, она госпитализирована, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. "В результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В Волоконовском районе в хуторе Шаховка с беспилотника на частный дом сброшено взрывное устройство. Ранена женщина", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ, откуда была переведена в Валуйскую ЦРБ. Медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.
https://ria.ru/20250423/bespilotniki-2012871349.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69d37abafc65d00748e1e96e6ecbef0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадал мирный житель
Гладков: в результате атаки БПЛА в Белгородской области ранена женщина