https://ria.ru/20250423/bespilotnik-2012937653.html

В Татарстане сбили беспилотник

В Татарстане сбили беспилотник - РИА Новости, 23.04.2025

В Татарстане сбили беспилотник

Российские средства ПВО около 12.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:10:00+03:00

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2025-04-23T13:21:00+03:00

россия

республика татарстан (татарстан)

безопасность

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать третьего апреля около 12.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250422/bespilotnik-2012816742.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, республика татарстан (татарстан), безопасность