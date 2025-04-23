https://ria.ru/20250423/bespilotnik-2012937653.html
В Татарстане сбили беспилотник
В Татарстане сбили беспилотник - РИА Новости, 23.04.2025
В Татарстане сбили беспилотник
Российские средства ПВО около 12.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:10:00+03:00
2025-04-23T13:10:00+03:00
2025-04-23T13:21:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать третьего апреля около 12.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250422/bespilotnik-2012816742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика татарстан (татарстан), безопасность
Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Безопасность
В Татарстане сбили беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник в Татарстане