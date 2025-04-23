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Парламент Белоруссии принял заявление в связи с 80-летием Победы - РИА Новости, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:43 23.04.2025 (обновлено: 18:01 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/belorussiya-2013016013.html
Парламент Белоруссии принял заявление в связи с 80-летием Победы
Парламент Белоруссии принял заявление в связи с 80-летием Победы - РИА Новости, 23.04.2025
Парламент Белоруссии принял заявление в связи с 80-летием Победы
Парламент Белоруссии принял в среду заявление в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подчеркнув... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:43:00+03:00
2025-04-23T18:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
белоруссия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Парламент Белоруссии принял в среду заявление в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подчеркнув недопустимость переписывания истории и обеления нацизма. "Сегодня, спустя 80 лет, мир сталкивается с новыми масштабными вызовами и угрозами, том числе в области безопасности. Конфликты, терроризм, экономические кризисы и политические разногласия создают напряженность в международных отношениях, что может привести к непоправимым последствиям. Попытки переписать историю, обелить нацизм, героизировать фашистов и их пособников недопустимы", - говорится в заявлении, которое в среду на сессии приняли обе палаты белорусского парламента. В документе подчеркивается, что белорусские парламентарии как наследники поколения победителей обязаны защитить историческую правду. "Сохранение памяти о великом подвиге народов, противостоявших фашизму, является залогом неповторения новых масштабных кровопролитных войн и конфликтов. Парламентам всех государств необходимо объединить усилия в борьбе за мир, укреплять международное сотрудничество, поддерживать диалог и добрососедские отношения, находить компромиссы даже в самых сложных ситуациях", - говорится в заявлении. Кроме того, подчеркивается, что мир - это не просто отсутствие войны, а жизнь в безопасности и гармонии. "Беларусь, ощутившая ужасы войны (Великой Отечественной – ред.), всегда выступала и будет выступать за политико-дипломатическое урегулирование конфликтов, укрепление международной безопасности и взаимоуважительного диалога между государствами", - подчеркивается в документе.Заявление, принятое белорусским парламентом, адресовано международному сообществу. "Этот юбилей является не только поводом для торжеств, но и важным напоминанием ценности мира, свободы и человеческой жизни", - говорится в документе.Парламентарии также призвали мировое сообщество в связи с 80-летием Победы вспомнить о том, что всех объединяет, о стремлении к миру, справедливости и благополучию. "Пусть священная память о беспримерном подвиге, мужестве и героизме советского и других народов, боровшихся с фашизмом, вдохновляет нас на созидательный труд во имя будущего, в котором нет места войнам и страданиям. Сохраним мир для наших детей и внуков", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250416/posol-2011578750.html
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в мире, белоруссия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Белоруссия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Парламент Белоруссии принял заявление в связи с 80-летием Победы

Парламент Белоруссии выступил против переписывания истории и обеления нацизма

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПразднование Победы в Великой Отечественной войне в Минске
Празднование Победы в Великой Отечественной войне в Минске - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Парламент Белоруссии принял в среду заявление в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подчеркнув недопустимость переписывания истории и обеления нацизма.
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"Сегодня, спустя 80 лет, мир сталкивается с новыми масштабными вызовами и угрозами, том числе в области безопасности. Конфликты, терроризм, экономические кризисы и политические разногласия создают напряженность в международных отношениях, что может привести к непоправимым последствиям. Попытки переписать историю, обелить нацизм, героизировать фашистов и их пособников недопустимы", - говорится в заявлении, которое в среду на сессии приняли обе палаты белорусского парламента.
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В документе подчеркивается, что белорусские парламентарии как наследники поколения победителей обязаны защитить историческую правду. "Сохранение памяти о великом подвиге народов, противостоявших фашизму, является залогом неповторения новых масштабных кровопролитных войн и конфликтов. Парламентам всех государств необходимо объединить усилия в борьбе за мир, укреплять международное сотрудничество, поддерживать диалог и добрососедские отношения, находить компромиссы даже в самых сложных ситуациях", - говорится в заявлении.
Кроме того, подчеркивается, что мир - это не просто отсутствие войны, а жизнь в безопасности и гармонии. "Беларусь, ощутившая ужасы войны (Великой Отечественной – ред.), всегда выступала и будет выступать за политико-дипломатическое урегулирование конфликтов, укрепление международной безопасности и взаимоуважительного диалога между государствами", - подчеркивается в документе.
Заявление, принятое белорусским парламентом, адресовано международному сообществу. "Этот юбилей является не только поводом для торжеств, но и важным напоминанием ценности мира, свободы и человеческой жизни", - говорится в документе.
Парламентарии также призвали мировое сообщество в связи с 80-летием Победы вспомнить о том, что всех объединяет, о стремлении к миру, справедливости и благополучию. "Пусть священная память о беспримерном подвиге, мужестве и героизме советского и других народов, боровшихся с фашизмом, вдохновляет нас на созидательный труд во имя будущего, в котором нет места войнам и страданиям. Сохраним мир для наших детей и внуков", - говорится в заявлении.
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