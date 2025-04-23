https://ria.ru/20250423/bakhreyn-2012893291.html
Бахрейн примет участие в ПМЭФ
Бахрейн примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 23.04.2025
Бахрейн примет участие в ПМЭФ
Бахрейн примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве страны-гостя, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:11:00+03:00
2025-04-23T10:11:00+03:00
2025-04-23T10:33:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Бахрейн примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве страны-гостя, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".По данным фонда, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков обсудил с послом Бахрейна в России Ахмедом Абдулрахманом Аль-Саати участие королевства в форуме."Форум остается ведущей международной площадкой, способствующей формированию устойчивых экономических связей. Участие Бахрейна в ПМЭФ в особом статусе страны-гостя - это шаг, который отражает высокий уровень двустороннего диалога. Мы благодарны его величеству за внимание к форуму и рассчитываем на продуктивное сотрудничество в Санкт-Петербурге", - приводит фонд слова Кобякова.Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
https://ria.ru/20250422/forum-2012745431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бахрейн, в мире, россия, антон кобяков, пмэф
Бахрейн, В мире, Россия, Антон Кобяков, ПМЭФ
Бахрейн примет участие в ПМЭФ
Бахрейн примет участие в ПМЭФ-2025 в качестве гостя