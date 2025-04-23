https://ria.ru/20250423/ataka-2012943807.html
Хуситы заявили об атаке на цели в Тель-Авиве и Хайфе
Хуситы заявили об атаке на цели в Тель-Авиве и Хайфе - РИА Новости, 23.04.2025
Хуситы заявили об атаке на цели в Тель-Авиве и Хайфе
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в среду об атаках на жизненно важные цели в израильских городах -... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:31:00+03:00
2025-04-23T13:31:00+03:00
2025-04-23T13:31:00+03:00
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ДОХА, 23 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в среду об атаках на жизненно важные цели в израильских городах - Тель-Авиве и Хайфе - с использованием беспилотников и гиперзвуковой ракеты, которые не смогли предотвратить силы ПВО Израиля. "Военная операция ракетных войск Йемена была нацелена на жизненно важный объект противника в оккупированной Хайфе с применением гиперзвуковой баллистической ракеты, которая достигла цели, и вражеские системы не смогли ее перехватить", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. Они также сообщили о военной операции военно-воздушных сил Йемена с нанесением удара по жизненно важной цели в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.) с использованием беспилотника "Яффо". Хуситы усилили обстрелы Израиля после того, как США с середины марта начали бомбить провинции под их контролем.
https://ria.ru/20250423/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, хайфа, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Тель-Авив, Хайфа, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы заявили об атаке на цели в Тель-Авиве и Хайфе
Хуситы заявили об атаке на жизненно важные цели в Тель-Авиве и Хайфе