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"Эвалар" представил экологичную арт-коллаборацию с российским дизайнером - РИА Новости, 23.04.2025
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"Эвалар" представил экологичную арт-коллаборацию с российским дизайнером
"Эвалар" представил экологичную арт-коллаборацию с российским дизайнером - РИА Новости, 23.04.2025
"Эвалар" представил экологичную арт-коллаборацию с российским дизайнером
22 апреля в Москве в пространстве Stella di Mosca состоялась презентация совместного арт-проекта "Погружение в природу будущего" фармацевтической компании... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:01:00+03:00
2025-04-23T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр – Пресс-служба ЗАО "Эвалар". 22 апреля в Москве в пространстве Stella di Mosca состоялась презентация совместного арт-проекта "Погружение в природу будущего" фармацевтической компании "Эвалар" и модного дома Alena Akhmadullina.Центральным объектом коллаборации стало уникальное платье, созданное из ткани на основе переработанного пластика от упаковки продукции "Эвалар".Гостями вечера стали Дарья Мороз, Ксения Соловьева, Дарина Алексеева, Нино Нинидзе, Миша и Китти, Евгений Бороденко, Александра Жаркова, Александра Кисилева, Лина Дембикова, Снежина Кулова, Дарья Клюкина, Ясмина Муратович, Юлия Барановская, Надежда Сысоева и другие.Режиссер и продюсер, арт-директор презентации Артем Кривда создал иммерсивное пространство, в котором гости смогли пройти путь чувственного и интеллектуального погружения в синтез природы и будущего.Проект стал продолжением экологической инициативы компании, первой в российской фармацевтической отрасли начавшей сбор и переработку использованного пластика. Именно из этого вторичного сырья была произведена ткань, использованная при создании платья.На воплощение идеи арт-объекта Ахмадуллиной ушло 120 часов кропотливой работы команды из 10 специалистов, среди которых три дизайнера, закройщик, двое портных и три вышивальщицы. Платье длиной в пол, выполненное из 12 метров переработанного материала Tyvek таежного цвета, воплощает философию устойчивого развития и уважения к природе, объединяя технологичность и ремесленное мастерство."Мы – российский бренд и родились на Алтае – самом экологически чистом регионе страны, который определил весь жизненный путь компании. Для нас экологичность отношения к окружающей среде – это по сути любовь к своему дому, а платье — это символ возрождения, обновления и красоты. Этим проектом нам хотелось показать перерождение отслужившего пластика в экологический арт-объект", — прокомментировала председатель совета директоров компании "Эвалар" Наталия Прокопьева.В модном доме Alena Akhmadullina подчеркнули, что вдохновением для образа послужили национальные художественные традиции и природные мотивы. Платье с символичным названием "Волшебный лес" отсылает к образу русского народного костюма с длинными пышными рукавами и тонким силуэтом. Все швы выполнены в органичной, биоморфной эстетике — без прямых линий, словно повторяя пластику растительных форм. На контрасте с современной архитектурной пластикой тайвека, платье украшено объемными 3D-листьями, выполненными в кутюрной ручной технике.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня"не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Эвалар" представил экологичную арт-коллаборацию с российским дизайнером

© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар""Эвалар" представил экологичную арт-коллаборацию с российским дизайнером
Эвалар представил экологичную арт-коллаборацию с российским дизайнером - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"
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МОСКВА, 23 апр – Пресс-служба ЗАО "Эвалар". 22 апреля в Москве в пространстве Stella di Mosca состоялась презентация совместного арт-проекта "Погружение в природу будущего" фармацевтической компании "Эвалар" и модного дома Alena Akhmadullina.
Центральным объектом коллаборации стало уникальное платье, созданное из ткани на основе переработанного пластика от упаковки продукции "Эвалар".
Гостями вечера стали Дарья Мороз, Ксения Соловьева, Дарина Алексеева, Нино Нинидзе, Миша и Китти, Евгений Бороденко, Александра Жаркова, Александра Кисилева, Лина Дембикова, Снежина Кулова, Дарья Клюкина, Ясмина Муратович, Юлия Барановская, Надежда Сысоева и другие.
Режиссер и продюсер, арт-директор презентации Артем Кривда создал иммерсивное пространство, в котором гости смогли пройти путь чувственного и интеллектуального погружения в синтез природы и будущего.
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар""Эвалар" представил экологичную арт-коллаборацию с российским дизайнером
Эвалар представил экологичную арт-коллаборацию с российским дизайнером - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"
"Эвалар" представил экологичную арт-коллаборацию с российским дизайнером
Проект стал продолжением экологической инициативы компании, первой в российской фармацевтической отрасли начавшей сбор и переработку использованного пластика. Именно из этого вторичного сырья была произведена ткань, использованная при создании платья.
На воплощение идеи арт-объекта Ахмадуллиной ушло 120 часов кропотливой работы команды из 10 специалистов, среди которых три дизайнера, закройщик, двое портных и три вышивальщицы. Платье длиной в пол, выполненное из 12 метров переработанного материала Tyvek таежного цвета, воплощает философию устойчивого развития и уважения к природе, объединяя технологичность и ремесленное мастерство.
"Мы – российский бренд и родились на Алтае – самом экологически чистом регионе страны, который определил весь жизненный путь компании. Для нас экологичность отношения к окружающей среде – это по сути любовь к своему дому, а платье — это символ возрождения, обновления и красоты. Этим проектом нам хотелось показать перерождение отслужившего пластика в экологический арт-объект", — прокомментировала председатель совета директоров компании "Эвалар" Наталия Прокопьева.
В модном доме Alena Akhmadullina подчеркнули, что вдохновением для образа послужили национальные художественные традиции и природные мотивы. Платье с символичным названием "Волшебный лес" отсылает к образу русского народного костюма с длинными пышными рукавами и тонким силуэтом. Все швы выполнены в органичной, биоморфной эстетике — без прямых линий, словно повторяя пластику растительных форм. На контрасте с современной архитектурной пластикой тайвека, платье украшено объемными 3D-листьями, выполненными в кутюрной ручной технике.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня"не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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