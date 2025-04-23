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Акция "Бессмертный полк" в Оренбуржье пройдет в очном режиме - РИА Новости, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:30 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/aktsija-2012879389.html
Акция "Бессмертный полк" в Оренбуржье пройдет в очном режиме
Акция "Бессмертный полк" в Оренбуржье пройдет в очном режиме - РИА Новости, 23.04.2025
Акция "Бессмертный полк" в Оренбуржье пройдет в очном режиме
Всероссийская акция "Бессмертный полк" в Оренбуржье пройдет в очном режиме, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T08:30:00+03:00
2025-04-23T08:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
оренбургская область
евгений солнцев
80-летие победы в великой отечественной войне
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УФА, 23 апр - РИА Новости. Всероссийская акция "Бессмертный полк" в Оренбуржье пройдет в очном режиме, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. "В этом году "Бессмертный полк" пройдет по улицам нашего региона. Сейчас идет подготовка – прорабатываем меры безопасности. Обращаю внимание, что, конечно, они будут усилены со стороны всех ведомств и служб. При этом призываю и самих участников быть бдительными и ответственными – акция традиционно собирает много людей, необходимо соблюдать элементарные правила поведения в общественных местах", - написал Солнцев. В честь 80-летия Великой Победы эта масштабная народная акция пройдет в очном формате по всей области, также будет доступен и онлайн-формат участия, добавил врио губернатора Оренбургской области.
https://ria.ru/20250418/pobeda-2011976663.html
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оренбургская область, евгений солнцев, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Оренбургская область, Евгений Солнцев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Акция "Бессмертный полк" в Оренбуржье пройдет в очном режиме

Солнцев: акция "Бессмертный полк" в Оренбуржье пройдет в очном режиме

© РИА Новости / Дмитрий ПаршинУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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УФА, 23 апр - РИА Новости. Всероссийская акция "Бессмертный полк" в Оренбуржье пройдет в очном режиме, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
"В этом году "Бессмертный полк" пройдет по улицам нашего региона. Сейчас идет подготовка – прорабатываем меры безопасности. Обращаю внимание, что, конечно, они будут усилены со стороны всех ведомств и служб. При этом призываю и самих участников быть бдительными и ответственными – акция традиционно собирает много людей, необходимо соблюдать элементарные правила поведения в общественных местах", - написал Солнцев.
В честь 80-летия Великой Победы эта масштабная народная акция пройдет в очном формате по всей области, также будет доступен и онлайн-формат участия, добавил врио губернатора Оренбургской области.
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Псковской области 9 мая пройдут парад и шествие "Бессмертного полка"
18 апреля, 09:54
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОренбургская областьЕвгений Солнцев80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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