https://ria.ru/20250423/aktsija-2012879389.html

Акция "Бессмертный полк" в Оренбуржье пройдет в очном режиме

Акция "Бессмертный полк" в Оренбуржье пройдет в очном режиме - РИА Новости, 23.04.2025

Акция "Бессмертный полк" в Оренбуржье пройдет в очном режиме

Всероссийская акция "Бессмертный полк" в Оренбуржье пройдет в очном режиме, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T08:30:00+03:00

2025-04-23T08:30:00+03:00

2025-04-23T08:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

оренбургская область

евгений солнцев

80-летие победы в великой отечественной войне

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УФА, 23 апр - РИА Новости. Всероссийская акция "Бессмертный полк" в Оренбуржье пройдет в очном режиме, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. "В этом году "Бессмертный полк" пройдет по улицам нашего региона. Сейчас идет подготовка – прорабатываем меры безопасности. Обращаю внимание, что, конечно, они будут усилены со стороны всех ведомств и служб. При этом призываю и самих участников быть бдительными и ответственными – акция традиционно собирает много людей, необходимо соблюдать элементарные правила поведения в общественных местах", - написал Солнцев. В честь 80-летия Великой Победы эта масштабная народная акция пройдет в очном формате по всей области, также будет доступен и онлайн-формат участия, добавил врио губернатора Оренбургской области.

https://ria.ru/20250418/pobeda-2011976663.html

оренбургская область

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Варвара Скокшина

оренбургская область, евгений солнцев, 80-летие победы в великой отечественной войне