В Турции зафиксировали 30 афтершоков после землетрясения в Стамбуле
В Турции произошли 30 афтершоков после землетрясения в Стамбуле магнитудой до 5
© Getty Images / Anadolu/Murat SengulЛюди во время землетрясения в Стамбуле
© Getty Images / Anadolu/Murat Sengul
Люди во время землетрясения в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Не менее 30 афтершоков магнитудой от 2 до 5 произошли за чуть более чем два часа после землетрясения в Стамбуле, сообщили местные сейсмологи.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались временные перебои с доступом в интернет. Власти провинции Стамбул заявили об отсутствии раненых и обрушений домов.
По данным AFAD, с 12.49 мск зафиксированы не менее 30 афтершоков магнитудой от 2 до 5, эпицентр располагался в Мраморном море. Ведомство также сообщило о десятках более мелких афтершоков магнитудой менее двух.
Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.