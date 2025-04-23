https://ria.ru/20250423/aftershoki-2012975304.html

В Турции зафиксировали 30 афтершоков после землетрясения в Стамбуле

В Турции зафиксировали 30 афтершоков после землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 23.04.2025

В Турции зафиксировали 30 афтершоков после землетрясения в Стамбуле

Не менее 30 афтершоков магнитудой от 2 до 5 произошли за чуть более чем два часа после землетрясения в Стамбуле, сообщили местные сейсмологи. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:27:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Не менее 30 афтершоков магнитудой от 2 до 5 произошли за чуть более чем два часа после землетрясения в Стамбуле, сообщили местные сейсмологи.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались временные перебои с доступом в интернет. Власти провинции Стамбул заявили об отсутствии раненых и обрушений домов.По данным AFAD, с 12.49 мск зафиксированы не менее 30 афтершоков магнитудой от 2 до 5, эпицентр располагался в Мраморном море. Ведомство также сообщило о десятках более мелких афтершоков магнитудой менее двух.Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012965893.html

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012955312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул, турция