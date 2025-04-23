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В Турции зафиксировали 30 афтершоков после землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 23.04.2025
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15:27 23.04.2025 (обновлено: 15:47 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/aftershoki-2012975304.html
В Турции зафиксировали 30 афтершоков после землетрясения в Стамбуле
В Турции зафиксировали 30 афтершоков после землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 23.04.2025
В Турции зафиксировали 30 афтершоков после землетрясения в Стамбуле
Не менее 30 афтершоков магнитудой от 2 до 5 произошли за чуть более чем два часа после землетрясения в Стамбуле, сообщили местные сейсмологи. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:27:00+03:00
2025-04-23T15:47:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Не менее 30 афтершоков магнитудой от 2 до 5 произошли за чуть более чем два часа после землетрясения в Стамбуле, сообщили местные сейсмологи.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались временные перебои с доступом в интернет. Власти провинции Стамбул заявили об отсутствии раненых и обрушений домов.По данным AFAD, с 12.49 мск зафиксированы не менее 30 афтершоков магнитудой от 2 до 5, эпицентр располагался в Мраморном море. Ведомство также сообщило о десятках более мелких афтершоков магнитудой менее двух.Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012965893.html
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в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
В Турции зафиксировали 30 афтершоков после землетрясения в Стамбуле

В Турции произошли 30 афтершоков после землетрясения в Стамбуле магнитудой до 5

© Getty Images / Anadolu/Murat SengulЛюди во время землетрясения в Стамбуле
Люди во время землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Murat Sengul
Люди во время землетрясения в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Не менее 30 афтершоков магнитудой от 2 до 5 произошли за чуть более чем два часа после землетрясения в Стамбуле, сообщили местные сейсмологи.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались временные перебои с доступом в интернет. Власти провинции Стамбул заявили об отсутствии раненых и обрушений домов.
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По данным AFAD, с 12.49 мск зафиксированы не менее 30 афтершоков магнитудой от 2 до 5, эпицентр располагался в Мраморном море. Ведомство также сообщило о десятках более мелких афтершоков магнитудой менее двух.
Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
Люди покидают здания во время землетрясения в Стамбуле, Турция. 23 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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